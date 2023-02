Am Samstag (18. Februar) rückte die Polizei Duisburg zu einer Schlägerei in Hochheide aus. (Symbolfoto).

Einsatz Schlägerei in Hochheide: Polizei Duisburg schreibt Anzeigen

Duisburg-Hochheide. Mehrere Personen waren am Samstagabend an einer Schlägerei in Hochheide beteiligt. Die Polizei Duisburg schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung.

Mehrere Streifenwagen der Polizei Duisburg sind am Samstag (18. Februar) nach Hochheide ausgerückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, kam es gegen 20 Uhr zu einer Schlägerei an der Ecke Moerser Straße/Ottostraße. Laut Polizeisprecher Jonas Tepe seien „mehrere Personen“ beteiligt gewesen.

Bei der Schlägerei habe sich niemand schlimmer verletzt, heißt es weiter. Die Beamten schrieben insgesamt vier Anzeigen wegen Körperverletzung. Ob es einen Zusammenhang mit dem an diesem Tag gestarteten Nelkensamstagszug von Homberg nach Moers gibt, konnte die Polizei nicht sagen. (dmt)

