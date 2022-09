Schallplattenbörse startet in der Duisburger Glückauf-Halle

In Duisburg-Homberg startet in der Glückauf-Halle eine Schallplattenbörse.

Duisburg-Homberg. Am 2. und 3. Oktober können Platten, CDs und Co. in Homberg erworben werden. Wann die Börse öffnet und wie viel Eintritt Besucher zahlen.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten geht in Duisburg wieder eine Schallplatten- und CD-Börse an den Start. Am Sonntag und Montag, 2. und 3. Oktober, können Vinylfans in der Glückauf-Halle an der Dr.-Kolb-Straße 2 in Homberg jeweils zwischen 11 und 16 Uhr stöbern.

Besucher können sich in der ausgebuchten Halle auf ein „gigantisches Angebot an Schallplatten und CDs“ freuen, heißt es in einer Ankündigung. Und weiter: „Das Angebot ist so vielfältig wie die Rock- und Popmusik seit den 50er Jahren bis heute.“

Schallplattenbörse in Duisburg: Tonträger gibt es ab 50 Cent

Dass Vinyl-Platten wieder in Mode sind, sei längst kein Geheimnis mehr. Zum Angebot gehören Tonträger zum kleinen Preis (teilweise ab 50 Cent) und Raritäten. Außerdem gehören auch (Musik-)DVDs zum Börsenangebot. Besucher zahlen für beide Tage fünf Euro Eintritt, für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

