Robin (30) aus Duisburg sucht per Facebook seine große Liebe

Robin Otten aus Duisburg-Rheinhausen sucht per Facebook-Aufruf in einer öffentlichen Gruppe nach der großen Liebe.

Duisburg-Rheinhausen. Robin Otten aus Duisburg-Rheinhausen sucht per Facebook-Aufruf die große Liebe. Warum er diesen unkonventionellen Weg gewählt hat.

„Ich möchte es gerne einfach einmal versuchen.“ Mit diesen Worten eröffnet Robin Otten sein Posting in der Facebook-Gruppe „Wir sind Homberg/Hochheide“. Der 30-Jährige sucht über diesen Weg seine große Liebe, eine Frau, mit der er sich eine „Zukunft aufbauen“ kann, heißt es in dem Beitrag weiter. Ein mutiger Schritt für den sonst so schüchternen Reinhauser, wie er sich selbst charakterisiert. „Ich würde niemals eine Frau einfach so ansprechen, das ist online einfacher und ich dachte mir, ich habe ja nichts zu verlieren“, erklärt er im Gespräch mit der Redaktion.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Dass er sich Gedanken um die Reaktionen auf seinen Aufruf gemacht hat, zeigt auch ein Satz in seinem Beitrag vom 9. August 2023: „Für alle Hater da draußen, es ist einfach mal ein Versuch meinerseits.“ Doch die Reaktionen auf sein Posting fallen durchweg positiv aus: „Viel Glück bei deiner Suche“ oder „gib dem Jungen eine Chance“ steht in den Kommentaren. Einige Facebook-Nutzer wollten dem 30-Jährigen sogar helfen und haben versucht, ihn mit Bekannten zu verkuppeln, „doch dann hatte die Frau kein Interesse“, erklärt Otten.

Duisburger versuchte bereits, per Dating-Apps die große Liebe zu finden

Seit Frühjahr 2023 ist der Duisburger nun Single, hat seit dem über diverse Dating-Apps versucht, eine Frau zu finden. Bisher jedoch ohne Erfolg. Dabei erwarte er gar nichts Außergewöhnliches von einer Partnerin, wie er sagt: „Die Frau sollte einfach sie selbst, treu, ehrlich und ein Familienmensch sein.“ Schließlich ist Otten bereits zweifacher Vater einer fünfjährigen Tochter und eines dreijährigen Sohnes, die jedoch nicht bei ihm leben. Er betont: „Ich suche keine Mutter für meine Kinder, sondern eine Partnerin für mich.“ Dennoch würde er sich freuen, wenn seine zukünftige Partnerin gerne auch Ausflüge mit den Kindern unternehmen würde.

Weil er im Raum Duisburg bisher nicht die richtige Frau für sich gefunden habe, hat er seine Suche sogar schon ausgeweitet und seinen Beitrag auch in einer Facebook-Gruppe in Krefeld-Uerdingen geteilt. Doch auch hier hatte der in den Niederlanden groß gewordene Otten nur Pech: „Ich wurde lediglich gefragt, wieso ein Duisburger in Krefeld nach einer Partnerin sucht.“

Rheinhauser übers Online-Dating: „Man braucht wirklich Glück“

Wer online auf der Suche nach der großen Liebe ist, „braucht wirklich Glück“, lautet das bisherige Fazit des Rheinhausers bei seiner Partnerinnensuche im Internet. Viele Frauen, die er kennengelernt habe, „waren nur auf der Suche nach Bestätigung und wollten keine richtigen Dates“, doch er suche eine feste Beziehung. „Ich wünsche mir eine Frau an meiner Seite, mit der ich mir gemeinsam etwas aufbauen kann. Ich möchte jemanden, der mich unterstützt und den ich unterstützen kann, bei dem, was man im Leben noch erreichen will.“

Wer Robin gerne kennenlernen möchte, kann sich bei ihm per E-Mail melden: robrob.nl2@gmx.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West