Sammelaktion Rhine Clean Up 2023: Rheinhausen sammelt Müll am Rhein

Duisburg-Rheinhausen. Der Verein „Du bist Rheinhausen“ bittet zur Müll-Sammelaktion „Rhine Clean Up“ und hofft auf rege Beteiligung. Das müssen Interessierte wissen.

Der Verein „Du bist Rheinhausen“ bittet auch 2023 wieder zur Müll-Sammelaktion „Rhine Clean Up“. Los geht es am Samstag, 9. September, um 10 Uhr. Bis 13 Uhr möchten die Freiwilligen dann gemeinsam die Rheinwiesen in Rheinhausen von Müll und Dreck befreien. Treffpunkt ist das Vereinsheim des Wassersportvereins Rheinhausen, Fährstraße 29.

„Wir statten Euch mit Handschuhen, Müllsäcken und Zangen aus und ziehen von dort runter zum Rhein“, erklärt Anne Hildebrand von „Du bist Rheinhausen“. „Wer hat, bringt gerne seine eigene Zange mit, denn die sind sehr begehrt und erfahrungsgemäß schnell weg.“

Sollten Interessierte es nicht pünktlich um 10 Uhr schaffen vor Ort zu sein, wäre das unproblematisch. Laut Hildebrand treffe man immer jemanden an, der einen mit Material ausstatten und einweisen kann. „Auch wer früher gehen muss, kann jederzeit aufbrechen, schließlich sind wir alle freiwillig da.“

Rhine Clean Up 2023 in Duisburg-Rheinhausen: Kampf gegen Plastikmüll

Die Aktion „Rhine Clean Up“ setzt sich seit 2018 gegen die Vermüllung der Meere durch Plastik ein. „Bis zum Jahr 2050 wird in den Weltmeeren die Masse des Plastikmülls größer sein als der Fischbestand. Jährlich kommen nach aktuellen Berechnungen ca. 8 Milliarden Kilogramm hinzu, seriöse Forscher sprechen sogar schon von 13 Milliarden Kilogramm“, heißt es auf der offiziellen Webseite der gemeinnützigen Organisation.

Im Fokus stehen vor allem die Flüsse, laut Angaben der Organisation gelangen darüber 70 Prozent des Plastikmülls in die Meere. „In den letzten Jahren konnten wir über 100.000 Freiwillige aktivieren, sie haben über 1.000 Tonnen Müll an den verschiedenen Flüssen gesammelt.“

Rhine Clean Up in Rheinhausen: Interessierte können sich per E-Mail anmelden

„Der Rhine Clean Up ist immer eine tolle Aktion und es macht einfach nur Spaß, mit so vielen gut gelaunten und inspirierten Menschen etwas Gutes für unsere Rheinwiesen in Rheinhausen zu tun und gleichzeitig Teil einer größeren Bewegung entlang des Rheins zu sein“, betont Anne Hildebrand. Vor Ort wird DJ Alex da Costa Musik auflegen.

Wer sich an der Sammelaktion in Rheinhausen beteiligen möchte, kann sich per E-Mail an anne@du-bist-rheinhausen.de anmelden.

