Rheinhausen trauert: Manfred Dürig mit 80 Jahren verstorben

Duisburg-Rheinhausen. Vollblutkarnevalist Manfred Dürig aus Rheinhausen ist tot. Er war in vielen Vereinen aktiv. Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß schaut zurück.

Am 22. Mai hat Rheinhausen sich von einem seiner profiliertesten Karnevalisten verabschieden müssen: Manfred Dürig ist im Alter von 80 Jahren für immer eingeschlafen. Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß schaut zurück.

„Manfred Dürig war Vollblutkarnevalist und hat den Karneval in Rheinhausen über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt. Er war Mitglied in mehreren Vereinen und immer im Vorstandsbereich aktiv. Bei der KG Rot-Weiß war er Geschäftsführer, Präsident bei der Tanzsportgemeinschaft Rheinhausen und zuletzt Pressesprecher und Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit bei der KG Narrenzunft Homberg. Diese Arbeit hat er sehr ernst genommen. Ich kann mich noch gut an seine Worte erinnern: „Der Artikel muss am besten gestern fertig sein und sofort an die Zeitung.“

Ich habe ihn persönlich auf vielen Veranstaltungen erlebt, wie beim Prinzenempfang im Rathaus und bei den Karnevalssitzungen und Umzügen der einzelnen Vereine. Eine große Herzensangelegenheit waren ihm die Auftritte, die er für die Senioreneinrichtungen organisierte. Seine Besuche mit dem Moerser Prinzenpaar, den Tanzgarden, den „Sandkastenrockern“, den „Murmels“, der Mittelgarde und den „Actionsgirls“, sind legendär. Auch die Seniorinnen und Senioren werden ihn vermissen.

Aber Manfred Dürig war nicht nur Karnevalist, sondern auch noch in vielen anderen Vereinen tätig – auch hier meist auf Vorstandsebene; zum Beispiel im TUS Rheinhausen (heute OSC), bei TC Borussia Rheinhausen und im Turnverein Wannheimerort. Und dann gab es da noch den Kleingartenverein.

Wo nahm dieser Mann die Energie her? Bei allem, was er tat, war er voller Tatkraft, mit viel Freude und Leidenschaft dabei. Ich sehe ihn schon auf einer Wolke sitzen und mit den Engeln den Gardetanz einüben…Rheinhausen hat einen großartigen Menschen verloren! Er hat für das Rheinhauser Vereinsleben und den Karneval Herausragendes geleistet und unzähligen Menschen Freude bereitet. Wir alle, die ihn kannten, sind froh und dankbar, ihn gekannt, und erlebt zu haben. Ein Karnevalist geht freilich nie so ganz - wir werden ihn nicht vergessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

