Jedes Kind im linksrheinischen Duisburg kennt die Märchenproduktionen der Bühne 47 und hat in der ausverkauften Rheinhausen-Halle schon atemlos und mit roten Wangen das spannende Schicksal der Märchenprominenz verfolgt. „Das können wir leider in diesem Jahr nicht anbieten“, sagt Daniel Drückes direkt vorab. Auch mit dem besten Hygienekonzept könnten nur maximal 200 Zuschauer in der Rheinhausen-Halle Platz finden und das ist kostendeckend nicht realisierbar.

Wenn nicht gespielt werden kann, wird eben gelesen

Doch Theaterleute sind kreativ und von Natur aus optimistisch, auch wenn ein Virus ihren Weg kreuzt. „Zuerst haben wir unser Stück ja noch ganz normal proben können, doch dann kam der Shutdown. In der Zeit haben wir über skype weitergeprobt“, erzählt das Vorstandsmitglied.

Als dann aber klar war, dass die Situation sich in ein paar Monaten nicht in Luft auflösen wird, kam Plan B auf die Tagesordnung: Wenn schon weder auf der Bühne, noch vor Publikum sicher gespielt werden kann, dann wird eben gelesen, und zwar im Spuckkasten. „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir das Stück einfach mit verteilten Rollen lesen. Das ist nicht so toll wie spielen, aber besser als nichts.“

Da durfte man sich noch nahe kommen. Die Laienspieltruppe der Bühne 47 in Aktion. Hier beim Stück „Wohin mit der Leiche?“, das sie im vergangenen Jahr auf die Bühne brachte. Foto: PR

Hierfür hat die Requisite eigene Plexiglaskästen angefertigt, in denen die Schauspieler sitzen und sicher vor kollegialen Aerosolen ihre Texte sprechen können. Und was ist mit dem Publikum? „Nein, die sitzen nicht in Kästen, wir haben das gesamte Stück auf Video aufgezeichnet und stellen es ab Montag für vier Wochen online“, erklärt der Pressewart stolz die Corona-Idee der 47er.

Es geht bei der Videoproduktion übrigens um eine Eigentümerversammlung. „Lift zum Loft“ heißt das Stück und jeder, der schon selbst einmal bei einer solchen Veranstaltung war, weiß, dass Komödie und bizarr komische Trauerspielelemente oftmals ganz nah beieinanderliegen. Dementsprechend möchte Daniel Drückes das Genre weder in der Boulevardkomödie noch in der Tragödienecke verankern. Etwas dazwischen – mehr will er nicht verraten. Zu sehen ist „Lift zum Loft“ ab Montag unter der Adresse: www.buehne47.de

5000 Euro für die Kindertrauergruppe in Duisburg-Huckingen

Soviel zu den Großen. Doch auch die Kleinen sollen in diesem Jahr nicht ganz leer ausgehen. Auf der Facebookseite wird es im Dezember einen Adventskalender geben, in dem jeden Tag Überraschungsbeiträge gepostet werden. Außerdem besuchen die Schauspieler in kleinen Gruppen umliegende Schulen und Kindergärten und lesen den Kleinen in der Adventszeit kostümiert Märchen vor. „Wir haben für diese Aktion über 40 Anmeldungen von verschiedenen Einrichtungen bekommen, da müssen wir jetzt erst mal koordinieren, wie wir das alles realisieren können“, so Drückes. Mehr Nachrichten aus dem Duisburger Westen

Die Truppe ist also nach wie vor sehr rührig und auch im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, die momentan intern ums Überleben kämpfen, nicht nur auf sich selbst fixiert. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr aus unseren Rücklagen wieder 10.000 Euro an unsere Herzensprojekte spenden zu können“, betont Drückes. 5000 Euro gehen dabei an die Kindertrauergruppe des Malteser Hospizdienstes St. Raffael in Huckingen, die andere Hälfte erhält Wildwasser e.V., eine Duisburger Beratungsstelle zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

So macht die beliebte Theatergruppe, die Älteren kennen sie noch unter dem Namen Ketteler Spielschar, sowohl den Rheinhausern, als auch vielen anderen in Duisburg auch in Corona-Zeiten viel Freude.

>>> Der Kontakt zur Bühne 47 <<<

Auf Facebook ist die Theatergruppe zu finden unter: bühne 47 – Ketteler Spielschar Rheinhausen. Hier gibt es in der Adventszeit jeden Tag eine kleine Überraschung für Freunde und Publikum. Gedacht ist die Aktion vor allem für die jungen Fans.

Im Internet stehen alle Informationen über die Laienspielgruppe unter: www.buehne47.de

Ab kommendem Montag, 5. Oktober, können alle kostenlos für vier Wochen das neue Stück im Netz streamen.