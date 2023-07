Rheinhausen: Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Rheinhausen löste einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus.

Duisburg-Rheinhausen. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rheinhausen löste einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Verletzt wurde niemand.

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Rheinhausen löste am Freitagmittag, 28. Juli, einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Das Feuer war im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Mozartstraße ausgebrochen, wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion mitteilt. Verletzt worden sei jedoch niemand. Gegen 13.20 Uhr sei die Feuerwehr am Einsatzort gewesen, um 14 Uhr war der Einsatz bereits wieder beendet, erklärt Stadtsprecher Malte Werning.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West