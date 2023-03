Rheinhausen: Ex-Bezirksbürgermeisterin Gottschling tot

Duisburg-Rheinhausen. Die Altbezirksbürgermeisterin von Duisburg-Rheinhausen Katharina Gottschling ist gestorben. Sie wurde 80 Jahre alt.

Traurige Nachrichten aus Rheinhausen: Altbezirksbürgermeisterin Katharina Gottschling ist am Donnerstag, 16. März, gestorben. Das teilt die amtierende Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß dieser Redaktion mit. Gottschling wurde 80 Jahre alt.

Wie der CDU-Ortsverband Rheinhausen auf seiner Internetseite schreibt, gehörte Gottschling 21 Jahre der Bezirksvertretung in Rheinhausen an. Davon war sie eine Wahlzeit Bezirksbürgermeisterin (ab 2004) und zwei Wahlperioden (ab 2009) erste stellvertretende Bezirksbürgermeisterin. „Gottschling stand immer für eine soziale Politik, insbesondere lagen ihr die älteren Jahrgänge am Herzen“, heißt es in einer Meldung des CDU-Ortsverbands anlässlich Gottschlings Ernennung zur Alt-Bezirksbürgermeisterin im Februar diesen Jahres.

Mehr Informationen im Laufe des Tages.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West