Die kleinen Sportskanonen hatten am Mittwoch wirklich Glück mit dem Wetter, denn als die Elf- und Zwölfjährigen endlich einmal wieder ein wenig heiß ersehnte Wettkampferfahrung sammeln konnten, schien die Sonne und es wehte ein gemütliches Spätsommerlüftchen.

„Jugend trainiert für Olympia“ heißt das Format, in dem bundesweit jedes Jahr über 800.000 Schülerinnen und Schüler in insgesamt 21 verschiedenen Sportarten gegeneinander antreten, Punkte sammeln und sich damit bestenfalls die vorderen Plätze sichern. Eigentlich. Natürlich eigentlich, denn was ist in diesem Corona-Jahr schon normal? Sicherlich nicht die Sportwettkämpfe.

Die Masken tragen das Logo der Heinrich-Heine-Gesamtschule

„Wir sind so froh, dass wir unseren Sportklassen diesen Wettbewerb anbieten können“, sagt Dana Broszeit und blickt beinahe gerührt auf die Kids, die sich gerade so richtig schön im Pausenhof an unterschiedlichen Stationen austoben. Mit Maske natürlich, auch während der einminütigen Aktionsphasen.

„Wir haben dieses Jahr ganz unterschiedliche Übungen. Da geht es einmal um die Hand-Augen-Koordination, um Ballgefühl, Körperkontrolle oder auch um Fitness“, erzählt sie, während Kollegin Jasmin Hölzel beherzt in die Trillerpfeife pustet, um die nächste Challenge zu starten, was mit Maske übrigens gar nicht so leicht ist.

Bei den Wettbewerben ging es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um die Motorik. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Auch wenn die Masken natürlich stören, so sind sie doch ein echter Hingucker. Als passionierte Näherin hat Jasmin Hölzel ihr ganzes Können in die Waagschale geworfen und individuelle Heinrich-Heine-Gesamtschule-Masken mit original Schullogo drauf genäht. Sieht stark aus und fördert natürlich den Zusammenhalt. Ähnlich wie ein Mannschaftstrikot.

Da machen die Hocksprünge, das Hütchenfangen, die Sidesteps, der Zielwurf und all die anderen Challenges auch mit Mundschutz richtig Spaß. Ein Highlight ist auch das Dauer-Klicken des Tischtennisballes auf dem Schläger.

„Ich finde Seilspringen total cool, das mit dem Tischtennisball ist nicht so doll“, sagt Esra und muss direkt anfangen, die Sidesteps zu performen, denn die Pause ist vorbei. Elyesa findet Hockey am besten und Seilspringen eher doof. Aber so ist es ja immer beim Sport.

Mehr Individualsport in Winter - da lässt sich der Abstand garantieren

Und wie geht es generell weiter mit dem Sport an der Schule? Wird der auch bei schlechtem Wetter irgendwie stattfinden? Bei der Frage wird Schulleiter Günter Derksen, der gerade den Highscore bei der Tischtennischallenge geknackt hat, wieder sehr ernst. „Abgesehen vom Sportunterricht mache ich mir viel mehr Sorgen um den generellen Unterricht im Winter“, sagt er.

Auch das Ballgefühl wurde trainiert. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Momentan sind die Fenster und die Tür offen, um einen stetigen Luftzug zu garantieren. Aber bei Schneetreiben und minus drei Grad? Das wird schwierig, denn wer schreibt schon gerne Klausuren mit Skihandschuhen und Fellmütze?

Günter Derksen erhofft sich in oder nach den Herbstferien weitere Informationen von der Landesregierung. Dass der Sportunterricht in irgendeiner Form auch in der Halle weitergehen wird, scheint aber gesichert.

„Wir müssen dann eben schauen, dass wir eher Individualsportarten trainieren, bei denen wir den Abstand garantieren können“, fügt Dana Broszeit hinzu und wirkt, als ob sie schon ganz viele gute Ideen hat. Doch solange das Wetter gut ist, werden die Heinrich-Heine Schüler draußen ihr sportliches Können unter Beweis stellen, soviel ist sicher.

>>>> Der Wettbewerb <<<<

Der Schulmannschaftswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia &Paralympics“ steht allen Schulen in den 16 Bundesländern offen. Die Teilnahme daran ist freiwillig, jedoch nur in einer Schulmannschaft möglich.

Der Wettbewerb ist, nach Altersstufen geordnet, in Wettkampfklassen unterteilt und unterscheidet zwischen einem Standardprogramm und einem Ergänzungsprogramm.

