Rheinhausen: Das bietet der Trödelmarkt am Toeppersee

Trödelmärkte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch am Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen findet am Sonntag, 4. Juni, ein Markt statt (Archivbild).

Duisburg-Rheinhausen. Schnäppchenjäger aufgepasst: Am 4. Juni 2023 findet ein Trödelmarkt am Toeppersee in Duisburg statt. So hoch sind die Kosten für Aussteller.

Ob ein altes Buch, Vintage-Mode oder Antiquitäten: Flohmärkte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch auf der Anlage des Toeppersees in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen können sich Trödelfans am 4. Juni auf Schnäppchenjagd begeben. Stattfinden wird das Ganze auf dem Gelände der Wassersportanlage in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr.

„Der Markt bietet eine großartige Gelegenheit für alle, die nach einem Ort suchen, um ihre alten Gegenstände loszuwerden oder auf der Suche nach Schnäppchen sind. Jeder, der Trödel hat, ist herzlich willkommen, am Markt teilzunehmen“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Trödelmarkt am Toeppersee stattfindet. Bereits Ende April konnte die Veranstaltung viele Besucherinnen und Besucher nach Duisburg-Rheinhausen locken. „Wir hätten selber nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen kommen würden“, heißt es seitens des Veranstalters auf Nachfrage dieser Redaktion.

Bücher, Antiquitäten und Haushaltsgegenstände beim Flohmarkt am Toeppersee

Egal ob Haushaltsgegenstände, alte Bücher oder Antiquitäten: Bei der Art und dem Umfang des Trödels gebe es keine Einschränkungen. Hier sei für jeden Flohmarkt-Fan etwas dabei, aber auch für jeden, der etwas loswerden möchte.

Kosten für Aussteller betragen 5 Euro pro laufendem Meter inklusive Tisch. Weitere Informationen per Telefon unter 0215 1403747 per Mail an info@toeppersee.de.

