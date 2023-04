Rheinhausen: Besucher dürfen die neue Feuerwache besichtigen

So sieht die neue Feuerwache 6 in Duisburg-Rheinhausen aus. Jetzt dürfen Besucher hinter die Kulissen des Feuerwehralltags schauen. 17 Millionen Euro hat die Wache gekostet.

Duisburg-Rheinhausen. Führungen, Einsatzübungen und Duisburgs ältestes Löschfahrzeug. All das gibt es beim Tag der offenen Tür der neuen Feuerwache 6 in Rheinhausen.

Die neue Feuer- und Rettungswache 6 stellt sich vor und lädt für Samstag, 6. Mai, von 11 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür an die Neue Krefelder Straße 67 in Rheinhausen ein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Programm mit zahlreichen Informationen, Einsatzübungen, Führungen und der Möglichkeit, auch selbst aktiv zu werden.

Neben dem Löschzug und dem Rettungsdienst stellt sich auch die Sondereinheit für ABC, Rüst- und der Desinfektion vor. In verschiedenen Übungen zeigen die Spezialkräfte hier ihr Können. Auch der Grundausbildungslehrgang der Berufsfeuerwehr demonstriert im Rahmen einer Übung, die technische Hilfeleistung mithilfe hydraulischen Rettungsgeräts nach einem Verkehrsunfall.

Feuerwache Rheinhausen: Besucher dürfen beim Reanimationstraining mitmachen

Außerdem wird der Einsatz bei einem Brandszenario vorgestellt oder eine Fettexplosion. Unter Anleitung von Fachleuten können die Besucher aber auch selbst aktiv werden und an einer Übungspuppe ein realistisches Reanimationstraining durchführen.

Auch die Einsatzfahrzeuge können beim Tag der offenen Tür der neuen Feuerwache 6 in Duisburg-Rheinhausen besichtigt werden. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Feuerwache vermitteln die Führungen der Wachmannschaft. Nach dem Motto: „Was passiert in 24 Stunden auf der Feuerwache?“ werden die Abläufe erklärt und können die Räumlichkeiten und alle auf der Wache stationierten Fahrzeuge besichtigt werden. Darunter auch der neue Einsatzleitwagen.

Im Juni 2022 war Richtfest. Nach 14 Monaten Bauzeit wurde die Feuerwache Rheinhausen im März 2023 an die Feuerwehr Duisburg übergeben. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Ebenfalls kann aber auch Duisburgs ältestes Löschfahrzeug, eine ehemals pferdebespannte Dampfspritze aus dem Gründungsjahr 1904, die nach wie vor funktionsfähig ist, in Augenschein genommen werden. Auch ist eine alte Drehleiter (Baujahr 1937) vom Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Homberg und der ehemalige Kranwagen der Berufsfeuerwehr aus dem Jahre 1963 zu bestaunen.

Diese Ausbildungsberufe gibt es bei der Feuerwehr Duisburg

Diverse Informationsstände runden das Programm ab. Interessierte können sich hier über die verschiedenen Ausbildungsberufe der Feuerwehr, des vorbeugenden Brandschutzes (Rauchmelder), den Rettungshubschrauber (Förderverein Christoph 9) sowie den Katastrophenschutz und das Sirenenwarnsystem informieren. An Verzehr- und Getränkeständen ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Die neue Feuer- und Rettungswache in Rheinhausen zählt zu der modernsten und funktionalsten Feuerwachen in Duisburg. Nach einer Bauzeit von 14 Monaten konnte sie Anfang März von der Duisburger Infrastrukturgesellschaft an die Feuerwehr übergeben werden. Seit Mitte April ist sie offiziell in Betrieb.

