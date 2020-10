236 Plätze waren nach dem Hygienekonzept freigegeben, davon waren vielleicht 130 besetzt beim Neustart der Theatersaison 2020/21 in der Rheinhausen-Halle. Über Platzmangel konnten sich die Besucher jedenfalls nicht beklagen, jedoch merkt man auch, wie schwierig der Neustart in der besten Stube Rheinhausens bezogen auf das Publikum wird. Wilhelm Breidenbach von der Vereinigung für Kunst und Wissenschaft sagte: „Wir können jetzt nur von Termin zu Termin planen, je nach Corona-Zahlen.“ Jedoch hatten diese Zuschauer richtig Spaß und spendeten langen Beifall, den die Akteure sichtlich genossen.

Das Publikum in der Rheinhausen-Halle lacht herzlich

In der Komödie „Das Abschiedsdinner“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière versuchen Katja (Saskia Valencia) und Peter (Ralf Komorr) in dieser Form nicht mehr benötigte „Freunde“ aus ihren Kreisen nach und nach auszusortieren. Als erstes sind Bea und Anton an der Reihe. Anton (Michael von Au) kommt jedoch allein, im Parka eines Obdachlosen, mit dem er auf dem Weg zur Einladung mal eben die Klamotten getauscht hat. „Du miefst ja Meilen gegen den Wind! Hast du wieder gesoffen“, fährt Peter seinen Gast an.

Anton erzählt ihm mal eben sein halbes Leben, und Peter lässt ihn spüren, dass sein Gast doch sehr gerne von Dingen erzählt, die ihn nicht unbedingt interessieren, so auch von einer Doktorarbeit über einen unbekannten afrikanischen Volksstamm.

Gleich klingeln die Gäste: Peter (Ralf Komorr) und Katja (Saskia Valencia) planen ihr Abschiedsdinner. Doch dann kommt alles ganz anders. Foto: Arnulf Stoffel / Funke Foto Services

Dann kommt der sich in Therapie befindliche Anton auf den Tod seines ungarischen Psychologen zu sprechen, worauf Gastgeber Peter lakonisch konstatiert: „Der hatte keinen Krebs, der ist nach all den Jahren von Antons Gesülze tot umgefallen!“ Lautes Lachen gibt es im Publikum dafür.

Anton will aus der Freundschaft einfach nicht verschwinden

Jedenfalls ist die Beziehung der beiden an dem Punkt angelangt, wo man wohl besser einen Schlussstrich ziehen sollte. Doch wie sagte schon der Schriftsteller Mark Twain: „Es gibt nur ein Problem, das schwieriger ist als Freunde zu gewinnen: Sie wieder los zu werden.“ Und das bekommt auch Peter zu spüren: Denn spätestens, als Anton die gute Flasche Bordeaux entdeckt, die aus seinem Geburtsjahr stammt, wird ihm klar, dass er langfristig aus Peters Leben verschwinden soll.

Anton ergreift verzweifelt die Flucht und rennt die Treppe hinunter. „Der ruft nicht mehr an“, sagt Peters Frau Katja lakonisch. Doch als im selben Moment die Türglocke bimmelt, ergänzt Peter entsetzt: „Der ruft nicht mehr an - er kommt selbst!“

Am Ende merken beide „Freunde“ in einer Art Selbsttherapie, das sie doch eine ganze Menge verbindet, und dass beide Mittfünfziger bis zum Ende ihres Lebens keine besseren Freunde mehr finden würden, als sich selbst.