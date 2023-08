Regen: Sonntagskonzert im Volkspark Rheinhausen abgesagt

Die Treuen Bergvagabunden sollten am 6. August 2023 im Volkspark Rheinhausen in Duisburg auftreten. Das Konzert ist abgesagt (Archivbild).

Duisburg-Rheinhausen. Das Konzert der Treuen Bergvagabunden am 6. August im Volkspark Rheinhausen ist abgesagt. Wann der Termin nachgeholt wird.

Das Konzert der Treuen Bergvagabunden, die am Sonntag, 6. August, im Rahmen der Sonntagskonzertreihe im Volkspark Rheinhausen im Duisburger Westen auftreten sollten, fällt kurzfristig aus. Das teilen die Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite mit. Grund sei das schlechte Wetter.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Das Konzert soll nachgeholt werden, der neue Termin ist am Sonntag, 20. August. Das letzte Konzert in dieser Saison steht dann am 3. September an. Dann spielt das „Junge Ensemble Ruhr“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West