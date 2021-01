Regionalverkehr RB31: In der Nacht zu Montag kein Halt in Rheinhausen

Rheinhausen/Rumeln. Wegen Bauarbeiten der DB Netz fährt ein Schienenersatzverkehr. Fahrgäste nach Rheinhausen oder Rumeln müssen in Duisburg umsteigen

Wegen Bauarbeiten der DB Netz AG kann eine Zugverbindung der Linie RB 31 (der Niederrheiner) am 11. Januar (Montag) nicht in Duisburg-Rheinhausen halten. Die Nordwestbahn richtet einen Schienenersatzverkehr ein.

Betroffen ist die Zugverbindung NWB 75216. Ab Duisburg Hbf verkehrt der Zug wie gewohnt um 00.10 Uhr in Richtung Xanten über Rumeln, Trompet, Moers, Rheinberg, Millingen und Alpen. Der Halt Rheinhausen kann nicht zum Ein- und Ausstieg angefahren werden. Fahrgäste mit Ziel Rheinhausen bzw. Fahrgäste aus Rheinhausen mit Ziel Rumeln werden gebeten, die Busse des Schienenersatzverkehrs zu nutzen.

Ersatzweise verkehren Busse. Die Abfahrt erfolgt in Duisburg Hbf um 23.41 Uhr und somit 29 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Die Ankunft in Rheinhausen ist um 00.05 Uhr und somit 20 Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindung.

Der Bus fahrt ab Rheinhausen 20 Minuten früher

Die Abfahrt des Ersatzbusses erfolgt in Rheinhausen um 23.57 Uhr und somit 20 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Die Ankunft in Rumeln erfolgt um 23.56 Uhr und somit 14 Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindung. In Rumeln besteht um 00.20 Uhr Anschluss an die RB 31 (NWB 75126) in Richtung Xanten. Die Ersatzbusse halten: Duisburg Hbf (Haltestelle „Neudorfer Straße“), Rheinhausen (Haltestelle „Rheinhausen Bf“), Rumeln (Haltestelle „Rumeln Bf“).

Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, werden gebeten, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806 600 161 zu melden (20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf).

Der Ersatzfahrplan steht auf der Homepage der Nordwestbahn (www.nordwestbahn.de unter Baumaßnahmen).