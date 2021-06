Die Polizei Duisburg hat in der Nacht zu Samstag einen 21-jährigen Raser in Alt-Homberg gestoppt. (Symbolfoto)

Polizei Raser in Alt-Homberg fährt mehrmals in den Gegenverkehr

Duisburg-Homberg. Die Polizei Duisburg stoppte in der Nacht zu Samstag einen 21-jährigen Raser in Homberg. Zuvor ignorierte er mehrfach Anhaltezeichen der Beamten.

Einen 21-jährigen Raser haben Zivilpolizisten der Polizei Duisburg in der Nacht zu Samstag in Alt-Homberg gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, sind mehrere „waghalsige Fahrmanöver“ des jungen Fahrers vorausgegangen. So fuhr er beispielsweise mehrmals auf der Augusta- bzw. Ruhrorter Straße in den Gegenverkehr, um mit einem VW gleichauf zu sein.

Zusätzlich beschleunigte der 21-Jährige mehrfach unverhältnismäßig und ignorierte die Anhaltezeichen der Polizeibeamten. Erst auf ein lautes Hupen hin blieb der Fahrer gegen 1.40 Uhr auf der Hochfeldstraße stehen. Die Polizisten schrieben eine Anzeige und beschlagnahmten den Führerschein.

