Radwegsanierung in Rumeln-Kaldenhausen – Es gibt Umleitungen

Der Radweg an der Moerser Straße in Duisburg-Rumeln wird ab Montag, 18. Oktober, saniert.

Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen. Am 18. Oktober starten Sanierungsarbeiten am Radweg an der Moerser Straße in Duisburg. Die Arbeiten sind in drei Bauabschnitte unterteilt.

Neue Fahrbahn, neue Markierungen und die Umgestaltung einer Mittelinsel als Querungshilfe: Ab Montag (18. Oktober) starten Sanierungsarbeiten am Radweg an der Moerser Straße in Rumeln-Kaldenhausen. Das teilt Straßen NRW am Freitag mit. „Die Bauarbeiten sollen zum größten Teil innerhalb der Herbstferien umgesetzt werden, da der Radweg von vielen Kindern als Schulweg genutzt wird“, heißt es.

Für die Verbreitung des Radweges werden die Tragschicht und die Deckschicht auf Breite der künftigen Radwegefläche erneuert. Um die Mittelinsel auf Höhe der Moerser Straße 37 als Querungshilfe umzugestalten, senkt Straßen NRW die gegenüberliegenden Borde ab, anschließend folgt die Anpassung der Dauermarkierung. Hier ist eine Verringerung der Fahrstreifen auf 3 Meter vorgesehen. Diese Arbeiten sind vom Wetter abhängig.

Radwegsanierung in Duisburg: Arbeiten in drei Abschnitten

Die Sanierung soll in drei Abschnitten erfolgen. „Bereits für die ersten beiden Bauabschnitte werden die Fahrstreifen verengt. Während der Arbeitszeit wird der Verkehr zusätzlich mit einer Baustellenampel geregelt. Hier ist mit Wartezeiten zu rechnen“, teilt Straßen NRW mit. Der Geh- und Radwegbereich wird für die Dauer der Arbeiten gesperrt.

Eine Umleitung führt ab Montag zunächst ab „An der Cölve“ (unter Berücksichtigung der gesperrten Cölve-Brücke) über „Lohfelder Weg“, „Dorfstraße“, „Auf dem Hastert“ und umgekehrt. „Innerhalb der Ferienwoche wechselt der Bauabschnitt, so dass sich die Umleitung verkürzt und über Schildbendweg – Ackerstraße – Bonerstraße und umgekehrt geführt wird. Die Umleitungen werden ausgeschildert.“

Moerser Straße in Rumeln-Kaldenhausen: Haltestelle „Am Steinbrink“ bleibt erreichbar

Die Haltestelle „Am Steinbrink“ bleibt jederzeit erreichbar, für Kraftfahrzeuge wird die Zu- und Ausfahrt „Schildbendweg“ von und zur Moerser Straße während der Bauzeit gesperrt. Die Arbeiten an beiden Bauabschnitte dauern voraussichtlich bis zum 25. Oktober, heißt es bei Straßen NRW.

„Im Anschluss daran erfolgt die Anpassung der Mittelinsel zur Querungshilfe. Auch hierzu wird der Verkehr wieder mit einer Baustellenampel geregelt, so dass evtl. erneut mit Wartezeiten zu rechnen ist.“ Dieser Bauabschnitt ist voraussichtlich bis zum 12. November fertiggestellt.

