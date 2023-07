Bei einem Unfall in Rheinhausen hat sich ein Radfahrer verletzt, die Polizei Duisburg sucht Zeugen (Symbolfoto).

Unfall Radfahrer (24) in Rheinhausen verletzt: SUV-Fahrerin floh

Duisburg-Rheinhausen. Bei einem Unfall in Rheinhausen hat sich ein 24-jähriger Radfahrer verletzt, der von einem Auto geschnitten wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach einem Unfall in Rheinhausen, bei dem sich ein 24-jähriger Radfahrer verletzte, sucht die Polizei Duisburg nach Zeugen. Laut Polizeiangaben erstatte der Radfahrer Anzeige, weil er am Mittwochmorgen (12. Juli, gegen 7.15 Uhr) bei einem Vorfahrt-Unfall im Kreuzungsbereich Schwarzenberger Straße/Friedrich-Ebert-Straße verletzt wurde. Er berichtete den Beamten, dass er von einem weißen SUV mit Duisburger Kennzeichen, der rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abbog, geschnitten wurde.

Es kam zu keinem Zusammenstoß, teilt die Polizei mit. Der 24-Jährige musste jedoch stark abbremsen und stürzte. Die Unbekannte im Auto fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, die Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu rufen, heißt es.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu der SUV-Fahrerin oder dem Auto machen können. Das Kfz-Kennzeichen soll die Ziffer „9“ beinhaltet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0203/2800 entgegen.

