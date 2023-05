Bahn Premiere: Schnellzug-Dampflok startet bald in Rheinhausen

Duisburg-Rheinhausen. Eine Schnellzug-Dampflok startet von Duisburg-Rheinhausen Richtung Aachener Revier. Alle Informationen zur Strecke und den Ticketpreisen.

Bahnreisende können in Duisburg-Rheinhausen bald eine Zeitreise erleben. Am Samstag, 10. Juni 2023, startet die Dampflok „012 104-6“ nach rund 50 Jahren Abstellzeit zu ihrer ersten Sonderfahrt mit Publikum. Die Fahrt führt durchs Niederrheingebiet ins Aachener Revier, Tickets können bereits jetzt erworben werden.

1940 hat die Deutsche Reichsbahn die Lok in den Dienst gestellt, nach Betriebsende 1974 weilte sie mehr als 20 Jahre in England, ehe sie 1996 zur Restaurierung wieder nach Deutschland geholt wurde. Nach der Instandsetzung durch den Verein „Faszination Dampf“ kann sie nun zur ersten öffentlichen Sonderfahrt starten.

Dampflok startet am 10. Juni 2023 in Duisburg-Rheinhausen

Los geht es um 10.15 Uhr ab Rheinhausen. Nach einem Halt am Duisburger Hauptbahnhof (10.30 Uhr) geht es mit der 180 Tonnen schweren und bis zu 140 km/h schnellen Dampflok über Düsseldorf und Neuss nach Mönchengladbach. „Ab hier übernimmt dann die große Schnellzug-Dampflok den Sonderzug“, teilt die Arbeitsgemeinschaft Nostalgiezugreisen mit. „Auf der Kohlscheider Rampe kurz vor Aachen muss die Maschine kräftig arbeiten und zeigen, was noch in ihr steckt!“

Lange Zeit musste die Dampflok restauriert werden, nun startet sie bald in Duisburg-Rheinhausen. Foto: Faszination Dampf e.v.

Weiter geht es dann über Düren und Horrem nach Bedburg, von dort über Neuss wieder nach Krefeld. Die Rückankunft in Rheinhausen ist gegen 15.45 Uhr, am Hauptbahnhof gegen 16 Uhr. Eine Besonderheit: Die Fenster der Wagen aus den 1970er-Jahren lassen sich noch öffnen und Reisende können während der Fahrt die frische Sommerluft und die Dampfschwaden der arbeitenden Lokomotive schnuppern.

Hier gibt es Tickets für die Schnellzug-Dampflok ab Duisburg-Rheinhausen

Tickets für die Fahrt mit der Dampflok kosten für Erwachsene 85 Euro, Kinder von 4 bis 16 Jahren zahlen 59 Euro. „Der Reinerlös dieser Sonderfahrt kommt im vollem Umfange der historischen Lokomotive zugute“, heißt es. Karten können telefonisch unter 0208/97654977 sowie im Internet auf www.nostalgiezugreisen.de bestellt werden.

