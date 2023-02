Polizei sucht nach Unfall in Rheinhausen ein verletztes Kind

Nach einem Unfall in Rheinhausen sucht die Polizei Duisburg nach einem verletzten Jungen (Symbolfoto).

Duisburg-Rheinhausen. Beim Überqueren einer Straße in Rheinhausen ist ein etwa siebenjähriger Junge gegen ein Auto gelaufen. Nun sucht die Polizei nach dem Kind.

Nach einem Unfall in Rheinhausen sucht die Polizei Duisburg nach einem verletzten Jungen. Wie die Beamten mitteilen, hat sich das Kind am Dienstagnachmittag (7. Februar) gegen 12 Uhr bei einem Unfall auf der Beethovenstraße am Bein verletzt, als es beim Überqueren der Straße gegen eine Ford gelaufen ist. Die 35-jährige Autofahrerin alarmierte die Polizei, außerdem soll sie dem etwa Siebenjährigen gesagt haben, dass sie einen Rettungswagen rufen wird.

Laut Polizeiangaben kam jedoch ein weiterer Junge hinzu, zog den verletzten Jungen beiseite und lief mit ihm gemeinsam in Richtung Rheinhausen-Mitte weg. Die Autofahrerin berichtete der Polizei, dass beide Kinder sich in einer ausländischen Sprache, mutmaßlich rumänisch oder bulgarisch, unterhalt haben. Hinweise zu dem verletzten Kind nimmt das Verkehrskommissariat 21 telefonisch unter 0203/2800 entgegen.

