Polizei: Einsatzhundertschaft trainiert in Friemersheim

Duisburg-Rheinhausen. Jede Menge Polizeifahrzeuge sorgten Dienstagmorgen für Aufsehen im Rheinhauser Ortsteil Friemersheim. Die Hundertschaft war auf dem Sportplatz.

Da staunte Klaus Mönnicks nicht schlecht, als er Dienstagmorgen durch Friemersheim ging. Jede Menge Polizeiwagen parkten im Rheinhauser Ortsteil. „Vielleicht können Sie über die Polizei den Grund für dieses Großaufgebot im friedlichen Friemersheim in Erfahrung bringen“, schrieb der CDU-Ratsherr unter dem Betreff „Großeinsatz?“ per E-Mail an unsere Redaktion.

Von einem Großeinsatz in Friemersheim war Polizeisprecher Jonas Tepe nichts bekannt. Er forschte nach und fand eine Erklärung für die vielen parkenden Polizeifahrzeuge. Die neuen Kollegen der Duisburger Einsatzhundertschaft haben sich in Friemersheim zur Schulung getroffen. Die fand an der frischen Luft auf dem Sportplatz statt und war eine ausgesprochen friedliche Zusammenkunft