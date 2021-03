Polizei Duisburg schnappt „falschen Polizisten“ in Baerl

Duisburg-Baerl. Beinahe hätte eine 83-jährige Duisburgerin ihr gesamtes Vermögen an „falsche Polizisten“ verloren. Ein 23-Jähriger konnte festgenommen werden.

Die Polizei Duisburg hat am Mittwoch erfolgreich verhindert, dass eine 83-jährige Baerlerin ihr Vermögen an „falsche Polizisten“ verloren hat. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie zuvor wochenlang von einer unbekannten Täterin, die sich als Kriminalbeamtin ausgab, verunsichert. In der vergangenen Woche habe die 83-Jährige sich schließlich bereit erklärt, bei ihrer Bank Goldbarren zu bestellen, so die Polizei. Diese sollte sie der angeblichen Polizei für eine „sichere Verwahrung zum Schutz vor Kriminellen“ übergeben.

Als die Goldbarren am Mittwoch da waren, rief die Dame die richtige Polizei an, um mit der vermeintlichen Kriminalbeamtin zu sprechen. Die Beamten begriffen schnell, dass die Anruferin Opfer von Trickbetrügern geworden sein könnte. Sofort rückten Polizisten nach Baerl aus, um den Abholer abzufangen. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen und zur Vernehmung ins Präsidium gebracht.

Falscher Polizist in Duisburg war zuvor in Düsseldorf aktiv

Die Polizei teil weiter mit, dass der Mann mutmaßlich am selben Nachmittag bereits bei einem Seniorenpaar in Düsseldorf eine Abholung durchgeführt hat. „Eine 65 Jahre alte Frau und ihr 89-jähriger Mann hatten ihm eine Kiste mit Gold- und Silbermünzen übergeben, weil sie dachten, dass die Münzen der Polizei als Falle dienen sollten, um eine kriminelle Bande zu überführen“, schreibt die Polizei

Nun wird gegen den 23-Jährigen wegen des Verdachts des Betruges und des versuchten Betruges ermittelt. Die Kripo versucht nun, die Hintermänner der Tat ausfindig zu machen.