Die Polizei Duisburg erwischte zwei Diebe in Friemersheim (Symbolfoto).

Diebstahl Polizei Duisburg erwischt zwei Kupferdiebe in Friemersheim

Duisburg-Friemersheim. Auf frischer Tat erwischte die Polizei zwei Männer in einer Lagerhalle in Duisburg-Friemersheim. Vorausgegangen ist ein Zeugenhinweis.

Zwei Kupferdiebe hat die Polizei Duisburg in Friemersheim am Sonntagabend (16. Juli) auf frischer Tat ertappt. Vorausgegangen ist gegen 18.45 Uhr der Anruf von zwei Mitarbeitenden einer Firma an der Lissaboner Straße. Sie verständigten die Polizei, weil sie ungewöhnliche Geräusche aus einer Lagerhalle hörten.

Laut Polizei trafen die Beamten auf zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren sowie auf frisch durchtrennte Kupferrohre, die transportbereit in Mülltüten lagen. Zusätzlich fanden die Polizisten auch einen Rucksack mit einem Winkelschleifer und Reservescheiben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls von Diebstahl gegen die beiden Männer ein.

