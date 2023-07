Polizei Duisburg ertappt Diebin in Bergheim auf frischer Tat

Die Polizei Duisburg konnte am Montagabend (10. Juli) eine mutmaßliche Diebin in Bergheim stellen (Symbolfoto).

Duisburg-Bergheim. Ein Polizist bemerkte in einem Discounter eine Frau (33), die Lebensmittel klauen wollte. Die Suche nach ihrem Komplizen läuft noch. Die Details.

Auf frischer Tat hat die Polizei Duisburg eine 33-jährige Frau ertappt, die in einem Lebensmitteldiscounter in Bergheim dabei half, Ware zu stehlen. Laut Polizeiangaben flog sie am Montagabend (10. Juli) gegen 20.50 Uhr in einem Discounter am Flutweg auf. Sie agierte gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen, heißt es.

Während der Mann den Einkaufswagen mit Lebensmitteln vollpackte, wartete die 33-Jährige im Eingangsbereich auf ihn. Laut Polizei stellte sie sich in die Türe und manipulierte somit den Schließmechanismus. Ihr Komplize konnte so die Ware nach draußen schieben.

Ein Polizeibeamter, der privat im Geschäft war, bemerkte den Vorfall und konnte die Frau festhalten, dem Mann gelang die Flucht in Richtung der Straße „In den Peschen“. Er soll 20 bis 30 Jahre alt sein, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schwarze Harre sowie einen schwarzen Bart haben. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, soll sich beim Kriminalkommissariat 35 telefonisch unter 0203/2800 melden.

