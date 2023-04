Pflanzen Pflanzenmarkt in Duisburg-Baerl: Was Besucher 2023 erwartet

Duisburg-Baerl. Nach längerer Corona-Pause kehrt der beliebte Baerler Pflanzenmarkt zurück. Welche Produkte hier verkauft werden und was noch geplant ist.

Nach längerer Corona-Pause startet der Baerler Pflanzenmarkt am Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr wieder auf dem Gelände des Edeka Marktes Daniels an der Schulstraße 4 in Baerl. Das teilt der veranstaltende SPD-Ortsverein Baerl mit. „Wir sind stolz, den Pflanzenmarkt in diesem Jahr zum 12. Mal zu veranstalten. Leider mussten wir in der Coronazeit pausieren. Aber bei diesem herrlichen Frühlingswetter starten wir wieder voll durch“, so Julian Neumann vom Ortsverein.

Beim Pflanzenmarkt dreht sich alles rund um die Themen Pflanzen, Gartentechnik und Naturschutz. Besucherinnen und Besucher können sich unter anderem wieder über eine reichhaltige Auswahl an Sommerblumen, Kräutern, Gartengeräten sowie Dekoratives freuen, angeboten von einheimischen Händlern. Hinzu kommt auch wieder die fachliche Beratung – „sei es durch die Markthändler oder durch Gespräche an der Tauschbörse oder mit Vereinsmitgliedern des Gartenbauvereins Asberg, die schon seit Jahren mit einem eigenen Informationsstand vertreten sind“, teilt die SPD mit.

Baerler Pflanzenmarkt 2023: Auch Kunsthandwerk ist wieder dabei

Abgerundet wird das Angebot wie in den Vorjahren durch Kunsthandwerk. Dazu gehören Kunstobjekte für den Garten, Tischdekorationen, Glaskunst sowie selbstgefertigter Schmuck. Herzhaftes vom Grill sowie selbst gebackener Kuchen werden ebenfalls angeboten. „Wie in jedem Jahr sind wir immer bestrebt, Bewährtes zu erhalten, aber auch das Angebot unseres Marktes um interessante Produkte zu erweitern“, erklärt Hans Gerd Bosch von der SPD.

Der Ortsverein empfiehlt Besuchern, die mit dem Auto anreisen, die Hoffläche des nicht weit entfernten Steinschenhof als Parkplatz zu nutzen.

