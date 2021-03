Pflanzen standen in Flammen – Anwohner löschen mit Gießkanne

An der Schule am Lutherpark im Duisburger Stadtteil Alt-Homberg haben Pflanzen gebrannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolfoto).

Duisburg-Homberg. In Alt-Homberg standen am Sonntag mehrere Pflanzen an einem Schulgebäude in Flammen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Mehrere Pflanzen an der Schule Am Lutherpark in Alt-Homberg standen am Sonntag (14. März) aus noch ungeklärter Ursache in Flammen. Gegen 14.40 Uhr versuchten Anwohner den Brand mit Wasser aus Gießkannen zu löschen, ehe die Feuerwehr eintraf.

Die Polizei Duisburg ermittelt nun, wer die Bepflanzung direkt vor dem Hauptgebäude angezündet hat. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, können sich unter 0203/2800 beim Kriminalkommissariat 11 melden.