Duisburg-Homberg. Seit 2015 ist Thorsten Hendricks Pfarrer im Duisburger Westen. Nun verlässt er Homberg. Was die Gründe sind und wie es für ihn weitergeht.

Pfarrer Thorsten Hendricks verlässt Duisburg-Homberg im Februar 2024. Das hat die Pfarrei St. Franziskus am Freitag (27. Oktober) mitgeteilt. „Die Verabschiedung ist für den 4. Februar 2024 geplant“, heißt es. Anschließend wird Hendricks als leitender Pfarrer „Zur Heiligen Familie“ in Kleve tätig sein.

In einem offenen Brief an die Gemeindemitglieder hat Hendricks seine Beweggründe für diesen Schritt mitgeteilt. Demnach habe Bischof Dr. Genn ihn gebeten, eine neue Aufgabe im Bistum Münster zu übernehmen. Am Donnerstagabend hat Hendricks sich nach einem Vorgespräch den Gremien Pfarreirat, Kirchenvorstand und Seelsorgeteam der Pfarrei in Kleve vorgestellt.

„Für viele von Ihnen und Euch mag diese Nachricht zu diesem Zeitpunkt Verwunderung und Überraschung auslösen. Allerdings ist auch ein Ertrag meiner Reha-Maßnahme vom vergangenen Mai/ Juni, dass ich meine berufliche Perspektive neu in den Blick nehmen wollte“, schreibt er.

Pfarrer Thorsten Hendricks wechselt von Duisburg nach Kleve

Nach Gesprächen mit der Personalabteilung und mit dem Bischof habe dieser ihm nun die Pfarrstelle „mit einer besonderen Beauftragung im Pastoralen Raum Kleve/Kalkar für Schulseelsorge“ vorgeschlagen. Ein Umstand, den der Pfarrer zunächst verwunderte: Erst vor rund neun Jahren ist er aus Kleve nach Homberg gekommen. „Aber die Perspektive, noch einmal neu zu beginnen und das in räumlicher Nähe zu meinen Eltern und der Heimat sowie die Aufgabe ‘Schulseelsorge’ haben mich bewogen, dieser Bitte des Bischofs nachzukommen“, schreibt er.

Seit 2015 ist Thorsten Hendricks als Pfarrer in Duisburg-Homberg aktiv. Nun wechselt er im Februar 2024 nach Kleve. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Die Zeit in Homberg bewertet er als „herausfordernd“. Kurz nach seinem Ankommen in Duisburg 2015 begannen die Flüchtlingswelle und die vielfältigen Hilfsaktionen der Kirchgemeinden in Homberg, 2017 folgte die „eindrückliche“ ökumenische Reise nach Israel, im Februar 2018 dann die Neugründung der Pfarrei St. Franziskus und später die langwierige Sanierung der Kirche St. Johannes.

Hendricks erinnert sich dankbar an die gute Zusammenarbeit im Seelsorgeteam und mit den Mitarbeitenden, an viele Begegnungen und die Zusammenarbeit mit engagierten Ehrenamtlern innerhalb und außerhalb der Kirche, schreibt er. Auch seine Zeit in Schulen im Religionsunterricht und die vielen Begleitungen von Trauernden bleiben ihm im Gedächtnis.

Thorsten Hendricks möchte sich am 4. Februar aus Duisburg-Homberg verabschieden

Noch bis Anfang Februar soll Hendricks nun den Dienst als Pfarrer in St. Franziskus fortführen. Am 4. Februar möchte er sich in einer kleinen Feier von den Gemeindemitgliedern und Homberg verabschieden. Danach folgt eine kurze Auszeit als Kurpastor auf Borkum, anschließend plant er, am zweiten Fastensonntag (24./25. Februar) seine Einführung in Kleve.

Hendricks habe mit dem Personalrat vereinbar, dass er „recht zeitnah“ mit den Verantwortlichen des Kirchenvorstands, des Pfarreirates und des Seelsorgeteams in St. Franziskus Kontakt aufnehmen wird, um die Nachfolgeregelung in Blick zu nehmen.

