Sommerfest Parkfest der SPD in Rheinhausen: So können Vereine mitmachen

Duisburg-Rheinhausen. Das traditionelle Parkfest der SPD geht 2023 wieder im Volkspark Rheinhausen an den Start. Wo Vereine und Institutionen sich melden können.

Das traditionelle Parkfest der Rheinhauser SPD im Volkspark Rheinhausen geht in diesem Jahr wieder mitten in den Sommerferien an den Start. Wie die Sozialdemokraten mitteilen, haben sie das Wochenende am 8. und 9. Juli festgelegt. „Dem Parkfest lag ursprünglich ja einmal der Gedanke zugrunde, den vielen daheimgebliebenen Bürgerinnen und Bürgern ein stimmungsvolles Wochenende im Volkspark zu bieten“, berichtet Dirk Smaczny, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Rheinhausen-Mitte.

Diesem Anspruch konnten die Sozialdemokraten in den vergangenen Jahren nicht immer terminlich gerecht werden. „Umso mehr freuen wir uns, dass es in diesem Jahr wieder klappt. Trotz immer schwierigerer Rahmenbedingungen wollen wir die Tradition dieses schönen Festes weiterführen und arbeiten fleißig daran, wie üblich ein ansprechendes Programm auf die Beine zu stellen und für gute Unterhaltung zu sorgen“, so Smaczny.

Vereine und Institutionen aus Duisburg-Rheinhausen können mitmachen

Der Ortsverein wäre dankbar, wenn sich auch in diesem Jahr möglichst viele Vereine und Institutionen aus Rheinhausen beteiligen würden. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an Dirk Smaczny wenden: d.smaczny@web.de

