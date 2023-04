Die Osterkirmes in Duisburg-Homberg startet auch 2023 wieder.

Kirmes Osterkirmes in Duisburg-Homberg: Was Besucher 2023 erwartet

Duisburg-Homberg. Die Osterkirmes kehrt auf den Bürgermeister-Wendel-Platz in Homberg zurück. Welche Fahrgeschäfte dabei sind und wann das kleine Volksfest öffnet.

An den Feiertagen drehen sich auf dem Bürgermeister-Wendel-Platz im Duisburger Westen wieder die Karussells. Die traditionelle Osterkirmes in Homberg öffnet von Ostersamstag bis Ostermontag, 8. bis 10. April, jeweils ab 14 Uhr. Das bestätigt Schausteller Mike Bengel auf Anfrage der Redaktion. An drei Tagen können Besucherinnen und Besucher sich dann bis jeweils 22 Uhr auf unterschiedliche Attraktionen freuen.

„Der Autoscooter ist dabei, das Kinderkarussell, Kinder-Jumping und der große Scheibenwischer“, kündigt Bengel an. Hinzu kommt ein gastronomisches Angebot mit Snacks und Getränken. Im vergangenen Jahr ging das kleine Volksfest über die Osterfeiertage nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder an den Start.

