Open-Air-Folkfestspiele in Duisburg: Alle Infos zum Line-Up

Auch in diesem Sommer finden am Jugendzentrum Tempel wieder die Open-Air-Folkfestspiele statt. Bei freiem Eintritt treten am Samstag, 19. August, vier Bands auf. Beginn an der Peschmannstraße in Duisburg-Rheinhausen (an der Bergheimer Mühle) ist um 15 Uhr. Wie schon 2022 bieten die ehrenamtlich organisierten Folkfestspiele ein breites Angebot an Getränken, Süßem und Herzhaftem zu fairen Preisen, heißt es in einer Ankündigung: „Sommerliches Feeling kommt durch stimmungsvolle Deko und Beleuchtung auf der Tempelwiese auf.“

Das musikalische Programm mit vier Acts ist breitgefächert: Lars Kamphausen ist ein aufstrebender Singer/Songwriter aus Geldern. Er tritt um 16 Uhr auf. Inspiriert etwa von Ed Sheeran, Ben Howard oder Bon Iver, entwickelte er seinen eigenen Akustik-Indiepop-Stil mit gefühlvoller Stimme, ehrlichen Texten und einer Atmosphäre, die berührt und begeistert. Ab 17.30 Uhr spielt Crystal Glass‘, beeinflusst von Künstlern wie Damon Albarn, Kevin Parker und Louis Cole eine ebenso dynamische wie träumerische Indie-Musik, die mitreißt und Füße zum Wippen anregt.

Jaimi Faulkner spielte bereits 2019 bei den Open-Air-Folkfestspielen in Duisburg-Rheinhausen

Der australische Singer-Songwriter Jaimi Faulkner spielt um 19 Uhr und begeisterte bereits 2019 beim Tempel-Folkfestival auf der großen Bühne mit gefühlvollen und eingängigen Songs, die durch ausdrucksstarkes Gitarrenspiel und seine soulige Stimme zu einem echten Erlebnis werden. Nun kehrt er mit Bandverstärkung zurück. Zwischen Folk, Rock, Soul und Blues kreiert er Ohrwürmer, Balladen und groovende Songs, die sein Livepublikum verzaubern. „Botticelli Baby“ tritt dann ab 21 Uhr auf. Die Band reißt ihr Publikum mit sieben Musikern und einer „wilden Mischung aus Jazz, Punk, Blues, Folk, Funk, Balkan und Pop hinein in einen Livestrudel aus Faszination und Ekstase“, schreiben die Veranstalter. Ein farbenfroher Soundmix lassen ihr Livepublikum regelmäßig tanzen und feiern.

Die Band „Boticelli Baby“ spielt auch bei den Open-Air-Folkfestspielen in Duisburg-Rheinhausen. Foto: Martin Hinse

Für kleine Gäste bietet das Jugendzentrum Tempel darüber hinaus Kinderspaß am Nachmittag an, so dass die Folkfestspiele auch von Familien besucht werden können. Die Open-Air-Folkfestspiele am Tempel fanden erstmals 2022 unter freiem Himmel mit zwei Bands statt, nach der Coronapause deutlich kleiner als das weithin bekannte Folkfestival. Mit dem „handgemachten Festivalprojekt“, wie die Veranstalter schreiben, soll es aber auch in Zukunft weitergehen. Anne Krause vom Orgateam des Tempels erklärt die Idee: „Wir wollen Altes bewahren, Neues aufgreifen und unter dem Namen ,Open Air Folkfestspiele‘ das Projekt Folkfestival weiterleben lassen.“ Das ehrenamtliche Team sieht dem 19. August daher auch mit großer Vorfreude entgegen, wie Alexander Schroer aus Programmplanungsgruppe ergänzt: „Wir freuen uns auf bekannte und neue Gesichter und auf vier spannende Bands“.

Allgemeine Infos zu den Open-Air-Folkfestspielen in Duisburg-Rheinhausen

Beginn: 15 Uhr mit Kinderspaß und Ständen.

Der Eintritt ist frei – das Fest finanziert sich durch die Einnahmen aus dem Getränke- und Essensverkauf und durch Spenden.

Weitere Infos unter: www.folkfest.de

