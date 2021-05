Wie soll sich Duisburg-Hochheide in Zukunft entwickeln? Stadt und Quartiersbüro laden zu einer Online-Veranstaltung ein.

Stadtentwicklung Online-Veranstaltung: So soll sich Hochheide entwickeln

Duisburg-Homberg. Die Stadt Duisburg und das Quartiersbüro Hochheide laden zu einem digitalen Treff ein. Sie möchten über bestehende und neue Projekte informieren.

Wie soll sich das Duisburger Viertel Hochheide in Zukunft entwickeln? Um diese Frage geht es bei einer Online-Veranstaltung am Mittwoch, 12. Mai. Unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen – vom Abriss zum Aufbruch in Hochheide“ laden die Stadt Duisburg und das Quartiersbüro Hochheide interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, um sich von 18 Uhr bis 19.30 Uhr über bestehende und neue Projekte zu informieren.

Konkret geht es um das neue Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das von der „WohnBund-Beratung NRW“ erstellt wurde. Wie berichtet, dient es als Grundlage für die Förderung von zahlreichen Projekten durch die Städtebauförderung des Bundes und der Länder. Das Konzept nennt konkrete Maßnahmen für die Weiterentwicklung von Hochheide. Voraussichtlich im Herbst soll es der Politik zum Beschluss vorgelegt werden.

Ideen für Duisburg-Hochheide: Stadtpark, Tempoli und Co.

Zuvor konnten sich Hochheider aktiv mit Ideen und Vorschlägen einbringen. Und davon gab es einige: Von der Errichtung des Stadtparks Hochheide, auf der Fläche des zuvor gesprengten „Weißen Riesens“, über die Umgestaltung der Ottostraße bis hin zum Neubau des Abenteuerspielplatzes Tempoli.

Den Zugangslink zur Veranstaltung gibt es auf www.quartier-hochheide.de. Weitere Informationen gibt es auch im Quartiersbüro an der Moerser Straße 245, telefonisch erreichbar unter 02066/4696350 oder per E-Mail an info@quartier-hochheide.de.

