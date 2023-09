Oktoberfeste im Duisburger Westen: Das kostet eine Maß Bier

Duisburg-West. Gleich drei Oktoberfeste locken in den kommenden Wochen in den Duisburger Westen. Was Besuchern dort geboten wird und was Tickets kosten.

„O’zapft is“ heißt es bald in einigen Kneipen und Veranstaltungslocations im Duisburger Westen, denn gleich drei Oktoberfeste bringen in den kommenden Wochen das Wiesn-Gefühl ins Ruhrgebiet. Am Samstag, 30. September, steigt die Gaudi in der Villa Rheinperle, Villenstraße 2, 47229 Duisburg. Alle Besucherinnen und Besucher ab 18 Jahren können dann in dem 1000 Quadratmeter großen Zelt zu bayrischer Volksmusik und Partyklassikern von Wiesenwirt Willi Girmes, Brandig aus Bayern und DJ Kamil feiern und tanzen.

Karten für die Veranstaltung sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Ein sogenanntes Partyticket (Eintritt ab 19.30 Uhr) gibt es für 25 Euro – inklusive Begrüßungsschnapserl. Für 49,50 Euro erhalten Interessierte das „Wiesn Premium“-Paket mit Eintritt ab 17 Uhr, inklusive Hauptgericht, eine halbe Maß Bier sowie Sitzplatzreservierung mit Bühnenblick. Das alles sowie eine zusätzliche Brotzeit mit Schinkenspezialitäten, Laugenbrezeln und Partymettwürstchen, dem Zugang zu VIP-Parkplätzen und -Toilettenanlagen erhalten Besucher eines „Wiesn VIP“-Tickets für 59,50 Euro. Die Karten bekommen Interessierte bei Reiseecke Körner, Kronprinzenstraße 11, 47229 Duisburg und bei Lotto Toto Hofmann, Kaiserstraße 52, 47229 Duisburg oder online unter https://villarheinperle.ticket.io/eqk6jlst/?.

12,50 Euro kostet die Maß Bier beim Oktoberfest in der Villa Rheinperle in Duisburg-Rheinhausen

Alle, die keine Getränke und Speisen im Paket haben, können trotzdem essen und trinken. Ein Spießbratenbrötchen kostet beispielsweise 7 Euro, Haxe mit Sauerkraut und Püree gibt es für 18,50 Euro. Das klassische Oktoberfest-Getränk – die Maß Bier – kostet 12,50 Euro, eine halbe Maß bekommen Besucher für 7 Euro. Eine Kleiderordnung gibt es zwar nicht, Tracht sei jedoch erwünscht, sagt Dirk Kennel von der Interessengemeinschaft Friemersheim, die das Oktoberfest in der Villa Rheinperle mitorganisiert.

Das Oktoberfest in der Villa Rheinperle findet 2023 nicht zum ersten Mal statt. In der Location in Duisburg-Rheinhausen wurde schon oft Oktoberfest gefeiert (Archivbild aus dem Jahr 2014). Foto: Tanja Pickartz / WAZ FotoPool

Wer danach noch nicht genug von der Wiesn Gaudi hat, kann am Samstag, 14. Oktober, gleich zwei weitere Oktoberfeste besuchen. Im Haus Ettwig, Annastraße 28, 47226 Duisburg, gibt es neben Weizen vom Fass und Leberkäse mit Krautsalat im Brötchen für 4 Euro auch ein Wettnageln. Außerdem wird das schönste Dirndl gekrönt, heißt es in einer Ankündigung in den sozialen Medien. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Oktoberfest-Sause in Cathys Hütte in Duisburg-Bergheim

Am gleichen Tag lädt Cathrin Moeller in Cathys Hütte zur Oktoberfest-Sause. Karten für die Gaudi in Duisburg-Bergheim gibt es entweder per Anfrage über die Instagram- oder Facebook-Seite der Kneipe oder telefonisch: 01522/9789597. Tickets kosten 10 Euro. „Wir haben an dem Tag einige Specials für unsere Gäste vorbereitet“, erklärt Moeller im Gespräch mit der Redaktion. Neben DJ-Musik zum Tanzen werde es unter anderem einen Hau den Lukas geben sowie eine Tombola. Hier können Besucher VIP-Karten für den MSV, einen Eiskühler oder verschiedenste Spirituosen gewinnen, verrät die Kneipenbesitzerin. Los geht es um 19 Uhr, gefeiert werden kann dann bis 3 Uhr morgens.

Neben kleinen Snacks wie den hauseigenen Frikos, bietet Moeller an dem Abend auch typisch bayrisches Essen an. Ein Laugenbrötchen mit Leberkäse, Spiegelei und süßem Senf erhalten Gäste bereits für 5,50 Euro. „Wir wollen aber auch den Grill anschmeißen“, kündigt die Veranstalterin an. Für ein Nackensteak zahlen Gäste dann zwischen 7 Euro und 8,50 Euro. Dazu gibt es die klassische Maß Bier für 8,20 Euro. 4,60 Euro zahlen Besucher für eine halbe Maß. „Schön wäre natürlich, wenn alle in Tracht kommen. Pflicht ist das aber nicht“, so die Kneipenbesitzerin. Bisher habe sie bereits die Hälfte der 120 Karten verkauft, sie verspricht jedoch: „Es wird immer noch Restkarten an der Abendkasse geben.“

