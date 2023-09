Oktoberfest in der Villa Rheinperle: Gewinnen Sie Tickets!

Unsere Redaktion verlost 5 x 2 Partytickets im Wert von jeweils 25 Euro für das Oktoberfest in der Villa Rheinperle in Duisburg-Rheinhausen.

Duisburg-Rheinhausen. Für das Oktoberfest 2023 in der Villa Rheinperle in Duisburg-Rheinhausen verlost die Redaktion Karten. Hier können Sie am Gewinnspiel teilnehmen.

„O’zapft is“ am Samstag, 30. September 2023, in der Villa Rheinperle, Villenstraße 2, 47229 Duisburg. Für die Wiesn Gaudi in der Eventlocation verlosen wir 5 x 2 Partytickets im Wert von jeweils 25 Euro. Inbegriffen ist ein Begrüßungsschnapserl, wie die Veranstalter auf ihrer Internetseite mitteilen. Los geht es für alle Partyticket-Inhaber an diesem Tag um 19.30 Uhr. Alle Besucherinnen und Besucher ab 18 Jahren können dann in dem 1000 Quadratmeter großen Zelt zu bayrischer Volksmusik und Partyklassikern von Wiesenwirt Wille Girmes, Brandig aus Bayern und DJ Kamil feiern und tanzen.

Interessierte können noch bis einschließlich Mittwoch, 27. September 2023, an der Verlosung teilnehmen. Wer Interesse an den Partytickets hat, kann hier am Gewinnspiel teilnehmen.

