Noah Albrecht (11) aus Duisburg hat den stadtweiten Vorlesewettbewerb gewonnen. Er besucht das Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln.

Vorlesewettbewerb Noah (11) aus Rumeln ist der beste Vorleser in Duisburg

Duisburg-Rheinhausen. Gewinner des Vorlesewettbewerbs auf Stadtebene besucht das Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln. In Corona-Zeiten läuft der Wettbewerb anders ab.

Drei Runden hat er schon erfolgreich geschafft, jetzt hat er gerade das Video für die nächste Runde gedreht: Noah Albrecht vom Albert-Einstein-Gymnasium darf nach dem Sieg des Vorlesewettbewerbs auf Stadtebene nun Duisburg beim Bezirksentscheid vertreten.

Da in der Coronazeit alles anders ist, musste der 11-jährige Noah für die Wettbewerbsrunden auf Stadt- und Bezirksebene sich selbst beim Vorlesen filmen und dieses Video als Beitrag einreichen. „Wir haben das erste Video ungefähr siebenmal drehen müssen, da es immer wieder Störgeräusche gab“, berichtet Noah. „Zum Beispiel war der Postbote da oder das Telefon hat geklingelt. Dann mussten wir wieder von vorne anfangen.“

Vorlesewettbewerb in Duisburg: Zunächst noch vor Publikum

Die ersten beiden Runden fanden in der Schule noch vor Publikum statt: In der Klassenrunde hörten seine Mitschüler zu und in der Schulrunde musste Noah einen vorbereiteten und einen fremden Text einer Jury aus Deutschlehrern des Albert-Einstein-Gymnasiums vorlesen. „Wenn man vor vielen Menschen sitzt, ist man irgendwie aufgeregter. Trotzdem war das Lesen vor Menschen viel, viel besser als die Aufnahme zu Hause. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man dem iPad etwas vorliest“, meint der Sechstklässler.

In allen Runden geht es aber auch nicht nur um flüssiges Vorlesen oder darum, die Atmosphäre einer Textstelle zu vermitteln, sondern jeder Teilnehmer soll auch kurz den Inhalt des Buches sowie den Autor vorstellen und die Textstelle einordnen. Außerdem muss bei dem Wettbewerb, der seit 1959 von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet wird, in jeder Runde aus einem anderen Buch vorgelesen werden. „Für die ersten drei Runden habe ich mir zwei Fantasy-Romane und einen Roman ausgesucht, bei dem es um einen Jungen geht, der sich auf die Mathe-Olympiade vorbereitet“, erzählt der Einsteiner. Für das Video der Bezirksebene hat er den Roman „Das Kind vom anderen Stern“ von Ross Welford ausgewählt.

Vorlesewettbewerb: Nun folgt die Landesebene

Sollte er auch den Bezirksentscheid gewinnen, ginge es dann auf Landes- und schließlich auf Bundesebene weiter. Angst, keine geeigneten Bücher mehr zu finden, hat er nicht. „Ich schaue bei den Büchern erst auf den Klappentext und lese dann das ganze Buch. Dann entscheide ich mich für eine geeignete Textstelle“, erklärt Noah. Dabei achtet er darauf, dass die Textstelle, deren Vortrag nicht länger als drei Minuten sein darf, wörtliche Rede enthält, denn dann kann er die Emotionen gut transportieren.

Dass Noah bisher schon so weit gekommen ist, hat ihn sehr überrascht und gefreut. Bei jährlich 600.000 Teilnehmern in allen Wettbewerbsrunden ist dieser Erfolg nicht selbstverständlich. Und so würde er sich auch sehr freuen, noch zwei weitere Videos drehen zu dürfen, auch wenn er eigentlich lieber vor Publikum liest.