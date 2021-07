Niedrige Inzidenzen: Neue Regeln im Johanniter Rheinhausen

Wegen der niedrigen Inzidenzen in Duisburg hat das Johanniter-Krankenhaus in Rheinhausen seine Besuchsregeln gelockert.

Duisburg-Rheinhausen. Das Johanniter-Krankenhaus in Rheinhausen reagiert auf die sinkenden Corona-Inzidenzen in Duisburg. Ab sofort gelten neue Besuchsregeln.

Das Johanniter-Krankenhaus in Rheinhausen reagiert auf die niedrigen Inzidenzzahlen in Duisburg. Ab sofort lockert es die Regeln für Besuche. Patienten dürfen nun täglich in der Zeit von 15 bis 18 Uhr eine Person für maximal eine Stunde als Besucher empfangen. Voraussetzung für den Patientenbesuch ist der Nachweis einer vor mindestens 14 Tage abgeschlossenen vollständigen Impfung in Verbindung mit dem Personalausweis, alternativ ein negativer Corona-Test oder ein Genesenen-Nachweis.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Duisburg mehr verpassen? Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

Außerdem ist das Tragen einer FFP-Maske im gesamten Krankenhaus Pflicht, ebenso eine sorgfältige Händedesinfektion am Eingang des Krankenhauses. Abstände von mindestens 1,5 Meter müssen zudem in Patientenzimmern sowie allen Wegen und Bereichen des Krankenhauses eingehalten werden.

Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen: Registrierung ist Pflicht

Vor dem Besuch müssen sich Besucher über die Luca-App registrieren oder einen Registrierungsbogen im vor Ort ausfüllen. „Die Entwicklung der Inzidenzahlen entscheidet grundsätzlich über den zukünftigen Umgang mit den Besuchsregelungen“, heißt es in einer Mittelung des Krankenhauses.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West