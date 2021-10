Netto folgt auf Edeka in Homberg: Eröffnungstermin steht

Netto folgt auf Edeka an der Halener Straße 25 in Alt-Homberg. Nun steht der Eröffnungstermin.

Duisburg-Homberg. An der Halener Straße im Alt-Homberger Stadtteil In den Haesen öffnet bald der Discounter Netto. Waren gibt es auf rund 800 Quadratmetern Fläche.

Das Warten hat bald ein Ende. Nachdem es nach dem Rückzug von Edeka In den Haesen lange keinen Nahversorger gab, kommt nun mit Netto ein Discounter in den Alt-Homberger Stadtteil. Netto öffnet erstmals am 4. November an der Halener Straße 25, teilt das Unternehmen nun mit.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Duisburg mehr verpassen? Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

Mehr als 5000 Artikel auf einer Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern soll es geben – „neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot-und Backwaren erhalten Kundinnen und Kunden in der neuen Filiale zudem Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte“, heißt es in einer Mitteilung.

Netto in Duisburg-Homberg: Das sind die Öffnungszeiten

Der Discounter öffnet montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, 50 Parkplätze stehen den Kunden zur Verfügung. Das Unternehmen teilt mit, dass es aufgrund der Corona-Pandemie ein Schutzkonzept gibt. Mitarbeiter bekommen Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel gestellt, Fußbodenmarkierungen sollen die Sicherheitsabstand bewahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West