Duisburg-Rheinhausen. Es ist wieder so weit: Im Lockdown brauchen wir Ideen, die gute Laune machen. Wir machen uns den November in Duisburg so bunt wie möglich.

Wir machen blau! Heute schwänzen wir Corona. Das muss auch mal sein. Ja, natürlich, auch in unserer Zeitung veröffentlichen wir jeden Tag die neusten Zahlen, Infos und Analysen zur Pandemie. Das ist in der angemessenen Dosierung wichtig und richtig, aber man muss sich das trotzdem nicht jeden Tag antun. Der Kopf braucht auch mal Pause vom Wahnsinn. Und das geht in Zeiten des Lockdowns besonders gut in der Natur. Heute darf das Rascheln der Blätter mal lauter sein als die Coronanews in den Ohren.

In der Friemersheimer Rheinaue kann man prima abschalten. Ein Stück Urlaub vor der Haustür. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Erste Station: Volkspark Rheinhausen. Wunderbar leer ist es hier am späten Vormittag. Das ruft nach Mundschutz ab und durchatmen. Es riecht besonders intensiv nach Herbst, denn hier wird gerade der Wald gefegt. Riesige Laubhaufen liegen an den Wegen. Ganz kurz klopft die Versuchung an, mit Anlauf hineinzuspringen. Aber die Herrschaften, die die Blätter mühevoll zu Bergen getürmt haben, sitzen noch in Sichtweite auf einer Bank. Also lieber nicht.

Puten und Gänse gucken

Schade, der Wildpark ist zu, wie so vieles andere im November auch, aber die Spielplätze sind diesmal zum Glück offen geblieben. Im Volkspark wird gewippt und balanciert. Und: Man kann zwar nicht hinein zu den Tieren, aber um das Gehege herum laufen und dabei Puten und Gänse gucken, das geht natürlich. Tiere und Natur erleben, das macht den Kopf frei. Zumindest so lange, bis eine Gruppe Spaziergänger lautstark darüber diskutiert, ob und wann es eine Impfung gegen das Virus geben wird. Ohren zu und auf zur nächsten Station.

Wer auf die Rockelsberghalde in Rheinhausen hinauf geht, hat einen tollen Ausblick auf den Rhein und die Industriekulisse. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Jetzt bitte eine doppelte Portion Rheinblick fürs Gemüt. Wasser tut immer gut. Am Fuße der Rockelsberghalde geht es von der Rheingasse aus schnurstracks auf den Deich. Sonne satt und ein toller Blick auf den Strom samt Industriekulisse. Wer mag, spaziert noch bis ganz nach oben für den perfekten Rundumblick. Wer keine Lust auf den Aufstieg hat, setzt sich einfach hier auf eine Bank, genießt den Ausblick und schaut den rot-weißen Flugzeugen zu, die über dem Modellflugplatz ihre Runden drehen. Jogger, Spaziergänger, Radfahrer mit Radio am Lenkrad – der Berg ruft auch in Rheinhausen.

Und weiter geht’s zur letzten Station für heute: die Rheinaue in Friemersheim. Nach Herbstwald und Wasser brauchen wir noch eine Prise Wiese. Das Auto wird an der Friemersheimer Dorfkirche geparkt. Das Naturschutzgebiet, das sich hinter dem Deich erstreckt, ist Urlaub für die Seele. Auf den Streuobstwiesen grasen Pferde, am Werth’schen Hof, wo sich die Ritter von Friemersheim einst ihre Burg bauten, liegen Schafe in der Sonne. Über den Apfelweg zu spazieren, ist schon wegen des Namens schön. Auf Schautafeln am Wegesrand kann man sich hier über Fledermäuse, Nisthilfen und Heckentiere informieren oder Fragen zum Thema Natur beantworten. Na, warum baut der Biber Dämme? Und warum hängen Fledermäuse mit dem Kopf nach unten? Die Antwort gibt’s auf der Quiz-Tafel in der Rheinaue.Hier gibt es mehr Artikel aus dem Duisburger Westen

Auf dem Rückweg holt uns eine verlorene Einwegmaske auf dem Parkplatz zurück in die Realität. Stimmt, da war was. Corona ist natürlich nicht weg, nur weil wir mal blaumachen, aber nach so einer Pause ist alles wieder erträglicher.

>>> WER HAT TIPPS FÜR DIE ZEIT DES LOCKDOWNS? IDEEN GESUCHT!

Da sind sie wieder – unsere „Lichtblicke in Krisenzeiten“, die uns schon durch den ersten Lockdown begleitet haben. Wir würden uns freuen, liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie auch diesmal wieder Tipps und Ideen mit uns teilen, die den Alltag ein bisschen schöner machen.

Wo gönnen Sie sich eine Corona-Auszeit? Kennen Sie Orte, die der Seele gut tun? Haben Sie einen Tipp für die Freizeitgestaltung während des Lockdowns? Ein Lieblingsrestaurant, das liefert? Eine kreative Sportidee? Gerne Tipps, Erfahrungen, Fotos an lok.rheinhausen@nrzwaz.de.