Nachbarschaftspreis: Bahtalo aus Rheinhausen ausgezeichnet

Die Kinder- und Jugendbühne Bahtalo aus Duisburg-Rheinhausen hat den Deutschen Nachbarschaftspreis in der Kategorie „Vielfalt“ bekommen.

Duisburg-Rheinhausen. Die Kinder- und Jugendbühne aus Duisburg-Rheinhausen hat den Preis in der Kategorie „Vielfalt“ bekommen. Die Gruppe bekommt 5000 Euro Preisgeld.

Zum fünften Mal in Folge hat die nebenan.de Stiftung den Deutschen Nachbarschaftspreis verliehen und besondere Projekte im häuslichen Umfeld ausgezeichnet. In fünf Themenspektren und 16 konkurrierenden Landesprojekten traten die unterschiedlichsten Ideen gegeneinander an, die sich alle zum Ziel gesetzt haben, die nachbarschaftliche Verbundenheit zu stärken.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Duisburg mehr verpassen? Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

In der Kategorie Vielfalt konnte einmal mehr die Kinder- und Jugendbühne Bahtalo aus Rheinhausen überzeugen und erneut viel Lob und Beifall genießen. Stellvertretend für all die vielen großen und kleinen Bathalo-Akteure standen Emre, Sude und Lana auf der großen Bühne des City Kinos Berlin Wedding und durften den Preis entgegennehmen und erklären, was Bahtalo für sie und ihr Leben für eine herausragende Bedeutung hat.

Bahtalo aus Duisburg-Rheinhausen ausgezeichnet: 5000 Euro Preisgeld

Entscheidend für die Jury, diesen Preis nach Rheinhausen zu schicken, war die Verbindung von Kultur und Jugend, die viele bunte Geschichten auf die Bühne bringt. Moderatorin Lauretta Stern lobte das Konzept als tolles Vorbild für lebendige kulturelle Vielfalt. Das Preisgeld von 5000 Euro wird in die musikalische Talentförderung von Bahtalo fließen, um besonders begabten Kindern Einzelunterricht zu finanzieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West