Musikerin Sophie aus Duisburg veröffentlicht erstes Album

Duisburg-Rumeln/Moers. Sophie Heuschkel (17) aus Rumeln ist unter dem Künstlernamen „songsofsophie“ aktiv. Nun veröffentlicht sie ihr erstes Album. Die Details.

Für Akzeptanz und Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung jeglicher Art: Die 17-jährige Duisburgerin Sophie Heuschkel, die unter dem Namen „songsofsophie“ als Musikerin aktiv ist, bringt ihr erstes Album „Rainbow“ heraus.

Zwölf selbst geschriebene Rock-Pop-Songs erzählen die Geschichte von drei queeren Jugendlichen. Bei einem Konzert am Freitag, 4. Augst, im Bollwerk 107 in Moers präsentiert Sophie die Songs. Los geht es um 19.30 Uhr.

Vorausgegangen ist eine Crowdfunding-Aktion, mit der Sophie Geld für das kostspielige Unterfangen gesammelt hat, ein eigenes Album zu produzieren (wir berichteten). Beim Konzert in Moers sind dann nicht nur alle zwölf Songs live zu hören, sondern auch Hintergrundgeschichten zur Entstehung des Albums, den Charakteren und der Musik. Sophie hat das komplette Werk geschrieben, arrangiert und aufgenommen.

Musikerin aus Duisburg: Album widmet sich der LGBTQIA+-Gemeinschaft

Schon im Dezember 2022 hat Sophie, die aus Rumeln-Kaldenhausen kommt, im Gespräch mit der Redaktion von ihrer Motivation berichtet. Seit sie vierzehn Jahre alt ist, veröffentlich sie melancholische Songs, deren Texte ernste Themen ansprechen. Mal geht es um das Leid von Kindersoldaten, mal um die erste Liebe eines lesbischen Mädchens.

Mit ihrem ersten Album „Rainbow“ („Regenbogen“) widmet sich Sophie, die sich selbst als queer identifiziert, Themen der LGBTQIA+-Gemeinschaft. Ein Herzensprojekt für die junge Musikerin, die Ende August in die USA zieht. Dann beginnt sie als Stipendiatin ihr Studium am Berklee College of Music in Boston.

>>> MUSIKERIN AUS DUISBURG: HIER GIBT ES TICKETS

Das Konzert im Bollwerk 107 in Moers, Zum Bollwerk 107, startet am Freitag, 4. August, um 20 Uhr. Der Einlass beginnt bereits um 19.30 Uhr.

gibt es im Internet auf www.bollwerk107.de Weitere Informationen teilt die junge Musikerin auf ihrer Instagram-Seite „songsofsophie“

