Das Theater Liberi gastiert mit „Aschenputtel – Das Musical“ in der Rheinhausen-Halle in Duisburg.

Musical Musical „Aschenputtel“ zu Gast in der Rheinhausen-Halle

Duisburg-Rheinhausen. Das Theater Liberi bringt das Grimm’sche Märchen als Musical nach Duisburg-Rheinhausen. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Tageskasse.

Die Geschichte kennt jeder: Das Grimm’sche Märchen „Aschenputtel“ ist ein wahrer Klassiker. Am Montag, 27. Dezember, gastiert das Theater Liberi mit „Aschenputtel – Das Musical“ in der Rheinhausen-Halle in Duisburg, Beethovenstraße 20. „Der bekannte Märchenklassiker der Brüder Grimm wird als modernes Musical für die ganze Familie auf die Bühne gebracht“, teilt das Theater mit.

Los geht es um 16 Uhr. Die Vorstellung dauert rund zwei Stunden inklusive Pause und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Tickets im Vorverkauf kosten je nach Kategorie 25, 22 oder 18 Euro, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Karten an der Tageskasse sind zwei Euro teurer.

Weitere Informationen zur Show und den Corona-Regeln auf www.theater-liberi.de

