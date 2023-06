Schon wieder gibt es Ärger wegen Müll auf dem Wohnmobilstellplatz am Toeppersee in Duisburg. Aktiv dagegen vorgehen kann angeblich niemand. (Archivbild)

Kommentar Müll am Duisburger Toeppersee: Keiner zuständig? Absurd!

Duisburg-Rheinhausen. Auf dem Wohnmobilstellplatz stapelt sich der Müll. Stadt, Polizei und Duisburg Kontor sind machtlos – behaupten sie. Eine absurde Situation.

Wenn es nicht so ärgerlich wäre, müsste man fast darüber lachen: Da müllen ein paar unverbesserliche Camper tagelang den Wohnmobilstellplatz am Toeppersee in Duisburg zu – und angeblich kann niemand aktiv dagegen vorgehen.

Die Stadt Duisburg spricht von Privateigentum, das Ordnungsamt sei daher raus. Die Polizei kann auch nicht helfen, da es sich nicht um eine Gefahrensituation handele. Und Duisburg Kontor sei ebenso machtlos, berichtet von bedrohten Mitarbeitenden – und betont, man sei ja der Betreiber, nicht aber der Eigentümer.

Wie kann es überhaupt zu so einer Situation kommen? Wer nach dem Wohnmobilstellplatz im Internet sucht, der landet direkt auf der Seite der Stadt Duisburg. Sich da so aus der Verantwortung zu ziehen, ist extrem absurd. Die Außenwirkung, die dieses Vorfall hat, lässt einen kopfschüttelnd zurück.

Redakteur Diego Tenore kommentiert das Müllproblem auf dem Wohnmobilstellplatz am Toeppersee in Duisburg. Foto: Michael Gottschalk / Funke Foto Services

Sollten Stadt und Duisburg Kontor da nicht Herr der Lage werden, wäre es angebrachter, den Stellplatz zu schließen. Mit Blick auf die unterdurchschnittlichen Bewertungen im Internet dürfte das kein allzu großer Verlust sein.

