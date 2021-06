Moerser Straße/Ottostraße: Einschränkungen in Hochheide

Duisburg-Homberg. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg erneuern ab dem 5. Juli die Fahrbahn. Radfahrer und Fußgänger sind von den Einschränkungen nicht betroffen.

Aufgrund von Arbeiten durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) kommt es ab Montag, 5. Juli, zu Verkehrseinschränkungen in Hochheide. Wie die Stadt mitteilt, erneuern die WBD die Fahrbahn auf der Moerser Straße im Bereich der Hausnummern 223 bis 239.

Verkehrsteilnehmer können daher nicht an der Kreuzung von der Moerser Straße in die Ottostraße und von der Ottostraße in die Moerser Straße abbiegen. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt, Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen. Laut Stadt wird werden für die übrigen Verkehrsteilnehmer Umleitungen ausgeschildert. Voraussichtlich am Samstag, 10. Juli, sind die Arbeiten der WBD abgeschlossen.

Ab 5. Juli: Sperrung auf der Ottostraße in Duisburg-Hochheide

Ebenfalls ab Montag kommt es zu Einschränkungen auf der Ottostraße. Die Wirtschaftsbetriebe Dinslaken verrichten Arbeiten an den Fernwärmeleitungen.

