Mehr als 500 Kerzen für Duisburger Opfer der Corona-Pandemie

Mehr als 500 Kerzen leuchteten am Samstagabend vor der Gemeinde Christus-König in Duisburg-Rheinhausen.

Duisburg-Rheinhausen. Am Wochenende wurden überall in Deutschland Lichter des Gedenkens für die Opfer der Corona-Pandemie aufgestellt. Auch in Duisburg-Rheinhausen.

Lichter des Gedenkens wurden am Wochenende an vielen Orten in Deutschland entzündet. Eine Aktion zur Erinnerung an die vielen Opfer der Corona-Pandemie. Auch das Trauer-Insel-Team des Rheinhauser Vereins Young Supporters beteiligte sich.

Es platzierte Samstagabend in der Gemeinde Christus König in Duisburg-Rheinhausen mehr als 500 Kerzen auf der Kirchentreppe. Die Young Supporters bieten Trauernden auch weiterhin Unterstützung an. Das Trauer-Insel-Team besteht aus kompetenten Trauerbegleitern, Seelsorgern und Bestattern, die vertrauliche Gespräche führen und Menschen in ihrem Trauerprozess begleiten.

Eine Beratung ist via E-Mail, Zoom oder Telefon möglich. Anmeldungen werden per E-Mail oder telefonisch entgegengenommen (kontakt@young-supporters.com oder 02065/90133417)