Mann fährt neunjährige Schülerin in Bergheim an und flüchtet

Die Polizei Duisburg sucht nach einem flüchtigen Fahrer, der mit seinem Auto ein neunjähriges Schulkind bei einem Unfall in Duisburg-Bergheim verletzt hat.

Duisburg-Bergheim. Auf dem Schulweg wurde ein neun Jahre altes Mädchen in Duisburg-Bergheim von einem Unbekannten mit dem Auto angefahren. Der Fahrer flüchtete.

Die Polizei bittet in einem Fall von Fahrerflucht um die Mithilfe von Zeugen. Am Freitag (16. September) hat der Fahrer eines schwarzen Wagens gegen 13.40 Uhr auf der Straße Auf dem Berg in Duisburg-Bergheim ein Mädchen angefahren. Die neunjährige Schülerin war zu der Zeit auf dem Weg von der Schule nach Hause. Ohne anzuhalten und sich um das verletzt Kind zu kümmern, fuhr der Mann einfach weiter.

Mutter brachte Kind ins Krankenhaus

Das Kind lief zunächst nach Hause. Zur Behandlung der Verletzungen brachte seine Mutter es in ein Krankenhaus. Anschließend meldete die Frau den Unfall ihrer Tochter bei der Polizei. Die Ermittler vom Verkehrskommissariat 21 suchen nun den Fahrer des schwarzen Autos oder Vans. Laut Polizei soll der Mann während der Fahrt eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen haben.

Zeugen des Unfalls, aber auch der unbekannte Fahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

