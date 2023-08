Mann (46) drohte in Duisburg mit Pfefferspray und Messer

Duisburg-Homberg. Ein 46-Jähriger hat in Duisburg-Homberg zwei Männer erst mit Pfefferspray, dann mit einem Messer bedroht. So kam es zu den Angriffen.

Ein 46-Jähriger hat am Freitagabend (4. August) gegen 21 Uhr zwei Männer (18 und 56 Jahre alt) erst mit Pfefferspray, dann mit einem Messer bedroht. Laut Polizei Duisburg verletzte sich bei dem Vorfall niemand. Der mutmaßliche Angreifer geriet in der Nähe des Friesenplatzes in Homberg in Streit mit einer 22-Jährigen. Als er ihr auf den Kopf schlug, griffen die beiden anderen Männer, die den Vorfall beobachteten, ein.

Laut Polizei versuchten sie den Aggressor zur Rede zu stellen, dieser holte anschließend zwei Pfeffersprays hervor und sprühte in Richtung der Zeugen, verfehlte sie aber. Anschließend flüchtete er mit der jungen Frau auf einem E-Scooter Richtung der Straße Rheinanlage.

Die beiden Zeugen schafften es, das Duo zu Fuß zu verfolgen und verständigten die Polizei. „Um seine Verfolger abzuschütteln, zog der Täter ein Messer und bedrohte sie“, teilt die Polizei weiter mit.

Angriff in Duisburg-Homberg: Strafverfahren eingeleitet

Die eingetroffenen Einsatzkräfte stellten den Schläger zur Rede und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Das Messer und die Pfeffersprays stellten die Polizisten zuvor sicher. Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren - unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

