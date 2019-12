Märchenhaftes Musical in der Rheinhausen-Halle

Der erste morgendliche Gang führt viele Menschen ins Badezimmer. Im Spiegel strahlt man sich selbst an oder schaut müde aus der Wäsche. Gut, dass der Spiegel nicht sprechen kann, mag sich da manch einer denken. Ganz anders in der Rheinhausen-Halle: Hier kam am Samstag ein sprechender Spiegel zum Einsatz. Das Bochumer Theater Liberi war mit dem Musical „Schneewittchen“ zu Gast.

Inszeniert wurde es von Regisseurin Carolin Pommert. Das 2008 gegründete Theater spielt von Oktober bis April 450 Shows in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Am Wochenende machten sie in der Rheinhausen-Halle Halt. Zwei der Besucher waren Elke Reinert und ihr Enkel Felix. Stolz trug Felix seinen Kindersitz zum Platz: „Felix liebt es, Geschichten zu hören“, sagte Elke. In letzter Zeit hatte Felix einen Favoriten: „Ich mag Schneewittchen ganz doll“, sagt er. Wie gut, dass Oma von dem Musical las, das von unserer Zeitung präsentiert wurde.

Schneewittchen und einer der sieben Zwerge. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Der fünfjährige Eymen Acar saß mit Papa Berat neben den Reinerts: „Im Dezember gehen wir immer in ein Theaterstück“, sagte Berat. „Das hilft uns, die Märchen zu verstehen.“ Felix und Eymen waren gespannt. „Vor vielen Jahren gab es im Wald Zauberkräfte“, tönte es aus den Lautsprechern. Die Königin (Kirsten Schneider) stand gänzlich weiß gekleidet auf der Bühne. „Ihr wollt doch nicht, dass ich Sorgenfalten bekomme“, sagte sie zu ihren Untergebenen. In großartig majestätischer Bösewichts-Manier sang sie „Schön, so bin ich“. Schneewittchen (Tabea Steltenkamp) kam wie eine Lichtgestalt hinzu. In roten Schuhen und mit gelb-blauem Kleid stand sie da. Die Königin, die gleichzeitig Schneewittchens Stiefmutter ist, zischte: „Sie wird lästig. Fast so, wie ihr Vater.“ Ihr Motto: Weg mit den Sorgen – um jeden Preis. „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“, fragt sie und der plakativ groß inszenierte Spiegel antwortete: „Kommt auf den Ort an.“ Und: „Falten, graue Haare – ihr solltet euch vorbereiten.“Hier gibt es mehr Artikel aus dem Duisburger Westen

Mit Schneewittchen hatte die Königin eine Konkurrentin. „Trau dich, sei nicht angepasst“, sang Schneewittchen und wollte sich lossagen. Aber die Königin schickt ihre Schergen Erz (Fabio Travaglino) und Kolk (Dominic Angler), um Schneewittchen verschwinden zu lassen. Dumm nur, dass sie nicht die Hellsten sind: „Chill mal“, sagten sie zur Königin, als Schneewittchen zu den sieben Zwergen entwischte. Im wunderschön beleuchteten Zauberwald begegnet Schneewittchen Prinz Fynn (Marlon Hangmann). Dieser grinste: „Schnee-, was? Es schneit gar nicht.“ Die Kinder lachten sich scheckig. Zwischen Zaubertränken und vergifteten Äpfeln gab’s ein gutes Ende. Das Musical sollte man selbst erleben. Und: Alle Schauspieler gaben noch Autogramme – Theater zum Anfassen und Erleben eben.

Weitere Infos gibt es unter www.theater-liberi.de.