In Anlehnung an den Gesetzgebungsprozess im Bundestag sprechen Lokalpolitiker immer gern von der zweiten und dritten Lesung, wenn sie Entscheidungen schieben müssen. Dass vier Anläufe nötig sind, um einfache Probleme zu lösen, ist dagegen so rekordverdächtig wie ärgerlich. Zwei Altlasten aus der vergangenen Wahlperiode, die die CDU auf den Weg gebracht hatte, standen in der Bezirksvertretung wieder zur Beratung an. An der Unentschlossenheit der Politik lag es jedenfalls nicht, dass sie abermals geschoben werden mussten.

Gänzlich unverständlich ist es, dass es immer noch nicht gelungen ist, dass unzulässige Parken von Lkw auf dem Parkplatz am Friedhof Mühlenberg zu unterbinden, wo Lkw-Fahrer immer wieder übernachten. Sie blockieren dort nicht nur für Besucher des Friedhofs die Stellplätze, sondern werfen auch Müll in die Grünanlage und nutzen das Gebüsch mangels Alternative immer wieder für ihre Notdurft. Dass dies pietätlos sei, darüber waren sich schon in der Sitzung Anfang August alle einig.

Krefeld reagierte prompt - die Brummis kamen zurück

Da im Vorfeld schon groß über das Problem berichtet wurde, hatten die Fahrer umgehend reagiert und waren an den Krefelder Stadtrand ausgewichen, wo sie allerdings nicht toleriert wurden und deshalb an den Friedhofsparkplatz zurückkehrten. Bezirksmanager Jürgen Konkol hatte im August angekündigt, dass die Verwaltung das Problem erkannt habe und prüfe, wie sich die Zufahrt verhindern lasse. Das sei nicht ganz so einfach, weil auch immer wieder städtische Fahrzeuge den Friedhof befahren müssen. Aber es gibt auch flexible Höhenbegrenzungen. In der Oktobersitzung hieß es dann, die Prüfung dauere noch an.

Inzwischen hat man im Rathaus festgestellt, dass dies gar nicht Sache der Verwaltung sei. Bei der Planung habe sich herausgestellt, dass die Wirtschaftsbetriebe für die Unterhaltung und den Einbau von Sicherungsmaßnahmen zuständig seien. In der Mitteilung des Fachbereichs ist nun von einer zweiten, geregelten Zufahrt die Rede. „Diese Prüfung läuft zur Zeit noch.“

Sonderform eines Kriegerdenkmals

CDU-Fraktionschef Ferdi Seidelt kann nicht verstehen, dass dieses Problem ein Vierteljahr lang halbherzig bearbeitet wurde. Technisch sei das nicht allzu kompliziert. „Wir lassen erst dann locker, wenn es eine Lösung gibt“, kündigt er an. Fortsetzung folgt im Januar.

Friedenslinde wurde 1871 in Rumeln gepflanzt. Vebuddelt wurde dabei auch eine Buddel Champagner Foto: Ferdi Seidelt

Das gilt auch für den Schutz der Friedenslinde. Die Stellungnahme der Verwaltung geht am Thema vorbei. Obwohl im Antrag der CDU von einem Baudenkmal die Rede ist, hat das Umweltamt die Eignung als Naturdenkmal untersucht und verworfen, „da sie in der Vergangenheit baumchirurgisch behandelt und am Stammfuß hohl ist“, wie es in der Begründung heißt, die auch Möglichkeiten der Revitalisierung aufzeigt.

Ein Baum als Baudenkmal

„Es ist nicht neu, dass ein Baudenkmal auch eine Pflanze sein kann“, sagt Seidelt. Das zeigt auch das Gutachten der Denkmalbehörde zur Friedenseiche in Oestrum: Es sei im weiteren Sinn eine Sonderform des Kriegerdenkmals und veranschauliche den politischen und gesellschaftlichen Denkmalkult im ausgehenden 19. Jahrhundert, heißt es im zweiseitigen Gutachten des Landeskonservators in Pulheim.

Ein Baum ist günstiger als ein steinernes Denkmal

Ein weiterer, profaner Faktor für die Wahl eines Baumes sei häufig der Preis gewesen. Bäume sind billiger als bildhauerisch gestaltete Denkmäler aus Stein und erscheinen in einer Dörflichen Umgebung angemessener. Auch der Schutz der Eiche war eine schwere Geburt.

„Es ist dieselbe Veräppelung wie damals, als wir die Friedenseiche in Alt-Oestrum unter Denkmalschutz stellen wollte“, ärgert sich Ferdi Seidelt. Die Linde sei damals auf dem Schulhof, dem kulturellen Mittelpunkt von Alt-Rumeln gepflanzt worden. „Dort, wo das Leben stattfindet. Wir wollen dem Platz seine Würde zurückgeben“, kündigte Seidelt an. Dazu zähle mehr Platz und eine Beschilderung. Vor einigen Jahren erhielt die Linde in Privatinitiative ein geschmiedetes Gitter.