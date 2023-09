Lieferwagen in Duisburg beschädigt: Verursacher flüchtete

Duisburg-Homberg. Ein Unbekannter hat einen Lieferwagen in Homberg stark beschädigt und flüchtete. Die Polizei Duisburg fragt nun: Wer hat etwas beobachtet?

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Montag (4. September) einen schwarzen Mercedes-Lieferwagen auf der Rheinpreußenstraße nahe der Kreuzung Asterlager Straße in Homberg angefahren und ist anschließend geflüchtet. Dabei verursachte er einen erheblichen Schaden. Die Polizei Duisburg sucht nun nach Zeugen.

Der 44-jährige Besitzer des Vito hatte seinen Wagen am Abend zuvor gegen 22 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Einmündung Barbarastraße abgestellt und stand laut Polizeiangaben am nächsten Morgen gegen 8 Uhr vor einem „Scherbenhaufen“. Die Frontschürze sowie der linke Außenspiegel des Lieferwagens waren abgerissen, die vordere linke Fahrzeugseite eingedrückt.

Laut Polizei deutet Farbe darauf hin, dass der flüchtige Verursacher mit einem gelb lackierten Fahrzeug unterwegs war, das jetzt auf der rechten Seite Beschädigungen aufweisen müsste. Das Verkehrskommissariat 21 sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, dem flüchtigen Fahrer oder zum Unfallwagen geben können.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0203/2800 entgegen.

