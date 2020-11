Leserfotos aus Duisburg: Lichtblicke in Corona-Zeiten

In Duisburg und Umgebung gibt es einige Orte, an denen man sich trotz Corona-Pandemie wohlfühlen kann. Zum Beispiel in Binsheim.

Duisburg-Rheinhausen. In Zeiten der Corona-Pandemie haben wir Leser gebeten, Fotos von Orten zu schicken, an denen sie sich wohlfühlen. Das sind die schönsten Bilder.

Manchmal ist es eine Frage der Perspektive, wie man sich fühlt. Schaut man den ganzen Tag auf die Corona-Zahlen? Liest man sich jede Schilderung von Einzelschicksalen durch? Sieht man ständig Talkshows zum Thema? Oder richtet man den Blick auch mal auf Dinge, die der Seele gut tun?

Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben uns dabei geholfen, „Lichtblicke in Corona-Zeiten“ zu finden. So viele sind unserem Aufruf gefolgt, Fotos von Orten in und um Duisburg zu schicken, an denen sich das Leben auch während einer Pandemie gut anfühlen kann. Eine Auswahl dieser heilsamen Naturerlebnisse haben wir hier in unserer Bildergalerie zusammengestellt. Vielleicht sind diese schönen Ausblicke ja für andere eine Inspiration, was alles möglich ist in Zeiten des Lockdowns und des Wartens auf Besserung.