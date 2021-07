Komma-Theater Rheinhausen: Mit Volldampf in die Herbstsaison

Hommage an Ton-Steine-Scherben-Frontmann Rio Reiser im Komma-Theater in Duisburg-Rheinhausen. Stephanie Lehmann singt, am Bass: Felix Hecker.

Duisburg-Rheinhausen. Das Team des Komma-Theaters lädt ab August zu Neuproduktionen und Übernahmen. Endlich stehen die Schauspieler wieder leibhaftig auf der Bühne.

Der neue Spielplan liegt vor. Ab August gibt es auf der Bühne des Komma-Theaters in Rheinhausen wieder leibhaftige Schauspieler zu sehen. Alle Neu-Produktionen, die sehnsüchtig in der Warteschleife ausgeharrt haben oder nur virtuell vorgestellt wurden, dürfen nun endlich live über die Bühne gehen, meldet das Team des Kinder- und Jugendtheaters an der Schwarzenberger Straße. Los geht es am 21. August mit „Prinzessin Erbse“ nach Hans Christian Andersen. Anja Klein spielt die pfiffige Neufassung des Märchens für Menschen ab vier.

Mit einem Mix aus Neuproduktionen und Übernahmen startet das Komma-Theater in die zweite Spielzeit 2021. Neu ist etwa „Das NEINhorn“ von Marc-Uwe Kling, das kleinen bockigen Leuten in der Trotzphase augenzwinkernd einen Spiegel vorhält. Eine Inszenierung aus der Feder des künstlerischen Leiters René Linke, die sich ebenfalls an Theaterfans ab vier Jahren richtet.

Auch Frederick, die Maus, kommt nach Rheinhausen

Die Premiere am 25. September ist ausgebucht. Karten gibt es aktuell für den 26. September, dann wieder für November. Eine Alternative ist vielleicht „Frederick, die Maus“, die am 3. Oktober Premiere feiert. Eine Koproduktion mit der Gruppe „vorschlag:hammer“.

Kids ab 11 Jahren sind in „GRRRLS“ goldrichtig (Premiere 11. Dezember). Hier geht es um das gängige Mädchenbild und darum, dass man sich nicht verbiegen muss, um echte Freunde zu finden. Regie führt René Linke – es spielen Renate Frisch, Katja Hansen und Stephanie Lehmann.

Rio Reiser und die „Verblendung“

Dafür, dass auch große Menschen auf ihre Kosten kommen, sorgt das Abendprogramm. Wer die Premieren vor dem Lockdown verpasst hat, kann jetzt alles nachholen: „Rio70“ lässt Rio Reiser, Frontmann von Ton Steine Scherben, wieder aufleben. Weiter im Programm ist auch das viel gelobte Stück zum Trauma Loveparade „L_VEPAR_DE – eine Verblendung“. Im August wird es außerdem im Rahmen des Westwind-Festivals gezeigt – als eine der landesweit besten Produktionen.

Kartenreservierung und Programm: www.kommatheater.de

