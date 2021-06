Kom’ma-Theater Rheinhausen nimmt Spielbetrieb wieder auf

Das Duisburger Kinder- und Jugendtheater „Kom’ma“ in Rheinhausen nimmt den Spielbetrieb wieder auf.

Duisburg-Rheinhausen. Nach der Corona-Zwangspause startet das Kom’ma-Theater in Rheinhausen mit dem Stück „Frau Holle“. Eine Anmeldung und ein Test sind verpflichtend.

Nach der Corona-Zwangspause nimmt das Kom’ma-Theater in Rheinhausen den Spielbetrieb wieder auf. Wie das Duisburger Kinder- und Jugendtheater mitteilt, ist am Sonntag, 6. Juni, um 15 Uhr die Produktion „Frau Holle“ zu sehen. „Einmal tief Luft holen - und erleichtert aufatmen: Endlich, endlich geht es wieder los!“, heißt es in einer Mitteilung.

In den zurückliegenden Wochen und Monaten hat das Kom’ma-Theater auf Live-Streams, Theater-Aktionen und Online-Konzerte gesetzt – Veranstaltung vor Live-Publikum waren lange Zeit untersagt. Die jüngste Idee ist der Theater-Ruf, der seit dem 21. Mai täglich um 18 Uhr vom Dach des Theaters an der Schwarzenberger Straße ertönt. Vor der Aufführung am Sonntag soll er nun zum letzten Mal zu hören sein. „Kunst schläft nicht, selbst wenn sie im Unsichtbaren wirkt. Sie ist da, verschafft sich Gehör und bleibt ein kunterbunter Unruhestifter.“

Kom’ma-Theater in Rheinhausen: Maske, Anmeldung, Corona-Test

Die Aufführung von Frau Holle ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Im Theater gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu gehört unter anderem eine schriftliche Anmeldung, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie ein negativer Corona-Test. Alle Bedingungen sind auf www.kommatheater.de nachzulesen.

